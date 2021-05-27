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百貨推「免下車取餐」　新光三越、環球購物中心400家餐飲直接拿

▲百貨免下車服務。（圖／新光三越、環球購物中心提供）

▲疫情嚴峻，新光三越推出免下車服務。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情嚴峻外送、外賣餐飲成百貨主力，繼新光三越之後，環球購物中心也祭出「無接觸得易速」服務，不僅至店外帶強調零接觸，開車族甚至連車門都不用開，只要電話預訂餐點跟時間，就會有專人直接送上車並處理付款，預計2百貨旗下共有400間餐飲可支援此措施。

百貨業者因應疫情，迅速針對外帶外送佈局，新光三越近期推出自家skm eats，使用簽約車隊提供鄰近賣場外送服務，另也在各店更於一樓增設「安心快取Bar」，強化免入店外帶，透過電話先行訂餐、以skm pay零接觸結帳、再於指定時間前來快取Bar快速取餐，開車族也可約定無須下車得來速服務。

環球購物中心之前宣布「暫停零售」，實施時間將延長至6／1，且在新北中和、板橋車站、南港車站及屏東市分店再擴大推出「無接觸得易速」服務，強調消費者免下車，即可於指定地點快取餐點，並使用行動支付達到無接觸，降低疫情風險。

▲百貨免下車服務。（圖／新光三越、環球購物中心提供）

▲環球購物中心在特定分店，也推出預約免下車取餐。（圖／環球購物中心提供）

另餐飲品牌莫凡彼也宣布，從5／23起透過 inline 指定頁線上點餐，即享外帶自取主食6折、飲品5折優惠，且部分門市提供「免下車服務」，由專人親自送到車內，讓消費者能快速且安心取餐。

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疫情百貨外送外帶新光三越環球免下車

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