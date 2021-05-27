變頻冷氣「24小時不關更省電？」網曬超驚人電費　專家揭關鍵動作

▲有網友提醒，購買冷氣要注意噸數是否足夠，不要選擇過小坪數適用的冷氣，否則很耗電。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

疫情期間大家都待在家，剛好夏天吹冷氣處於用電高峰期，全台尖峰使用度飆至93%，除了要擔心停電，還得注意電費問題。一名網友發文詢問，以前的老舊冷氣冷氣都不敢開太久，不過「變頻冷氣可以開好幾個小時不用關嗎？」引發熱議。

一名網友在PTT表示，夏天來臨後，現在天氣逐漸轉熱，常常冷氣一開就是好幾小時，以前舊式冷氣不敢吹太久，深怕一不注意電費就爆表，不過現在換了變頻冷氣，「是不是從回家到隔天早上都不用關了啊？很怕電費爆掉欸」

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▲1至2小時短暫出門，建議把室內溫度調高2度。（圖／資料照）

許多鄉民看完紛紛留言，「真的可以...一個月不會超過3000」、「6月份開24小時冷氣+電腦，一度電5塊，剛剛看電費1750，結論是不用關」、「最貴的就前半小時冷房」，也有網友揭密其中的關鍵，「開開關關最耗電」、「短時間要再開啟就不建議關了」、「關機有持續12小時以上再關，不然都耗電在冷房」、「沒離開6小時浪以上不用關」、「不用關，開開關關反而浪費電」。

事實上，日本節目曾實測冷氣，看是否一開一關比直接開24小時更省電，結果被專家打臉，表示「這樣做電費只會更高」，實測統計結果指出，在5小時27分重啟空調，不如持續開著比較省電。專家解釋，因為冷氣開啟的時候最耗電，建議若開冷氣要短暫出門1至2小時內，不需要關機。

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