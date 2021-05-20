新北停課不停學Day1／方便老師線上授課的拍攝4招

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

我在疫情最嚴重的新北，女兒DAHLIA目前就讀國小一年級，來跟大家分享停課不停學的實戰現場，原本我以為是自由利用時間做線上自學，只要有寫完當天進度即可，所以直接略過早上鬧鐘，醒來才發現老師在Line群組跟大家道早安（汗）。

女兒的班上，除了按照固定課表授課外，聯絡簿跟作業要照常寫，每晚10點前，需將指定作業拍照上傳到群組，所以不是想罷課就罷課（笑），第一天難免兵荒馬亂，勉強上了數學、閩南語。

因為老師們大都對網路媒體不是那麼熟，我看目前的教學影片，多是直接對著筆電畫面拍攝，看起來會花花的、眼睛不舒服，但事出突然，也沒什麼別的辦法。

這邊有4點拍攝建議，可以提供給老師們：

1、把手機用腳架，或是其他東西堆疊起來，架好再拍。

發現有老師會一手拿手機、一手指著教材拍攝，這樣不但手抖，拿久了也會痠，不妨問問家長有無腳架、自拍架，如果是坐著，就架在自己與螢幕中間的地上或桌上，若沒有辦法取得這些工具，利用有重量的書、櫃子、桌椅，也能當成簡易腳架喔！

2、盡量改採紙本、黑白板做教學，避免螢幕閃爍。

不知道大家有沒有發現？手機直接對電腦螢幕拍攝，會有跳動、閃爍的狀況，這邊建議使用黑板、白板、實體教材，對師生雙方都比較不傷眼！若老師們會進教室，可以直接在學生桌上，往黑板方向架設手機，就像補習班補課的方法，也不失為一種好模式。

3、使用麥克風或刻意加強音量。

再來，除非使用耳麥或麥克風，否則要特意把聲量加大，以免學生端用電腦聽不清楚喔！

4、橫著拍比直著拍更方便觀看～

我發現，老師大都直拿手機拍攝，但要放大的時候，受限螢幕寬度，有些科目適合「橫著觀看」，才方便做放大喔！

我們班導可能發現，我們很多人設備還沒跟上，學校也不見得能立馬提供足夠筆電、平板出借，所以將自拍教學影片，直接上傳到Line群組，我已經跟老師說，如果影片需要調光，或上傳到雲端、YouTube，我可以幫忙。

因為影片檔案一定很大，Line有傳輸限制，超過多少就無法傳，也容易被家長留言們洗掉，不妨開個YouTube帳號，YouTube影片可以用科目分組，國語、數學、英文、生活，一目了然，也不像直播、視訊會議那樣佔頻寬。

我平常有拍影片、也有做直播，如果要考量到家中頻寬不夠，或設備不是這麼好的學生環境的話，影片真的比較穩！

容我稍微抱怨，記者會中，市長說學校可以提供筆電出借，但實際運作上，是「長官一句話，底下忙翻天」學校哪來這麼多筆電可以臨時出借？我家因為不玩遊戲、不看影片，所以筆電是很早期的8吋Aspire one，桌機也10幾年了，但對我來說是夠用的，突然需要拿個2萬出來買筆電，真的不是每個家庭都能做到。

雖然因為設備的原因有點慌，但也不失為一個新奇的體驗，感謝女兒的班導，她的做法很全面，給她一個讚，也祝福大家越來越上軌道！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。