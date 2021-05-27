香港「完善選舉制度」修法三讀通過　落實北京「愛國者治港」原則

▲香港立法會。（圖／香港立法會）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會27日下午4時三讀表決通過「2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案」，共有40票贊成、2票反對、0票棄權。該修法之目的為落實北京「愛國者治港」的原則，未來將設立「候選人資格審查委員會」，負責審查候選人的資格，確保其符合香港基本法、香港國安法等相關法律的規定。

修法通過後，香港特首林鄭月娥隨即發表聲明，指修法通過是「一國兩制」下確保「愛國者治港」具重大標誌意義的時刻。

林鄭月娥表示，近年香港出現的政治亂象充分說明香港選舉制度存在的漏洞，令反中亂港分子有機可乘，進入特區政治體制，嚴重損害香港憲制秩序、危害國家安全及阻礙施政，「為堵塞漏洞，撥亂反正，全國人民代表大會（全國人大）於三月十一日通過關於完善香港特別行政區選舉制度的決定，全國人大常務委員會在全國人大授權下，於三月三十日通過經修訂的《基本法》附件一和附件二。我很高興我們能夠在兩個月內快速地完成修改本地選舉法例的工作。」

林鄭月娥指出，能在短時間內有效完成本地立法的工作，實有賴中央政府的指導、立法會的全力配合、社會大眾的支持，以及同事的盡心盡力，特別是政制及內地事務局和律政司的同事，「我們共同迎來香港政治體制將可確保全面準確貫徹『一國兩制』的新時代。」



林鄭月娥提到，她衷心感謝立法會議員自《條例草案》於四月十四日提交議會後，不眠不休密集地進行審議，並提出了很多具建設性的建議，「我們通過委員會審議階段修正案採納了很多有關建議，令相關法律條文更為清晰，和令選舉安排更臻完善。經修訂的選舉法例將為我們日後依照《基本法》附件一和附件二舉行的選舉，提供堅實的基礎。」

林鄭月娥表示，過去兩年，香港經歷了回歸以來最嚴峻的政治挑戰，她在施政報告中清楚指出，當前其中一項急切要做的事是要令特區的憲制秩序和政治體制重回正軌，「國安法去年6月30日實施後，有效地恢復了社會穩定；而今天通過的修法，確保香港的政治體制落實『愛國者治港』原則，是另一個里程碑。這兩項關鍵措施充分顯示中央政府堅定不移貫徹『一國兩制』方針，亦對確保香港長期繁榮穩定至為重要。」



林鄭月娥指出，在立法過程中，特區政府堅定地反駁外國政客和傳媒對中央完善特區選舉制度的誤導性言論，這些言論的謬誤和別有用心的意圖，和無理抨擊《香港國安法》可說是同出一轍，「這次完善特區選舉制度是及時和必須的，反中亂港勢力在立法會製造混亂、癱瘓特區政府運作，甚至勾結外部勢力損害香港的安全和利益，沒有一個國家或政府會對上述危害視而不見。」



林鄭月娥強調，要求有管治權的人士愛國是理所當然，亦是國際通例，符合愛國者要求和標準的人，不論其政治立場，均可依法參選、依法當選，服務香港特區，「實際上，完善選舉制度將有助立法會恢復其憲制職能，作為行政機關與立法機關之間進行理性互動的平台，以切實提升管治效能。」



林鄭月娥還說，草案將於5月31日刊憲並生效，特區政府將全力以赴，籌備未來三場選舉（選舉委員會、立法會換屆、行政長官選舉），「政府會與選舉管理委員會和選舉事務處緊密合作，加強公眾對完善選舉制度的認識，包括選民登記、選舉法則和有關投票的改善措施，最重要的是，政府會致力確保選舉在公平、公正和公開原則下舉行。」