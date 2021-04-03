港選制新增界別　「在陸港人」有機會參與團體代表　

▲香港新改選制，第四界別增設「內地港人團體代表」。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港新的選舉制度下，選舉委員會在第四界別增設的「內地港人團體代表」界別分組的選民團體組成受到在大陸工作、生活的港人關注。 香港特區政府政制及內地事務局局長曾國衛2日表示，目前正緊鑼密鼓擬訂有關工作，然後按團體代表性、關聯性和符合「愛國者治港」這三個原則，擬訂有關團體組成，再交香港特區立法會審議通過。

據特區政府新聞處最新消息指出，曾國衛2日透過香港特別行政區駐北京、廣東、上海、成都和武漢的駐內地辦事處安排，分別主持五場視像解說會，主要向現在位於大陸的港人團體代表或經商、工作和就學的港人，講解完善香港特區選舉制度的背景、原則和重點內容，並就新的選舉制度和相關安排與參加人士作交流。 他在解說會上透露上述資訊。

曾國衛在視像會議上表示，落實經完善的選舉制度，堵塞選舉制度的漏洞和缺陷，構建一套符合香港實際情況、與「一國兩制」實踐要求相適應、具有香港特色的民主制度，從而確保「愛國者治港」得以全面落實，特區政府管治效能得以提高，並達致良政善治，發展經濟，改善民生，以及解決一些深層次的問題，令「一國兩制」行穩致遠，香港繁榮穩定亦得以保持。

與會人士表示，「經過這次解說安排，對相關安排有更深瞭解，亦明白國家和特區用心良苦，定會全力支援此次完善工作。」

曾國衛指出，許多港人雖然在大陸發展，但仍心系香港，希望為國家和香港作出貢獻，因此這次完善選舉制度的安排中，特別在選舉委員會中加入「內地港人團體代表」的界別分組，希望他們能繼續支援完善選舉制度的工作，並在日後為國家和香港的發展作出貢獻。