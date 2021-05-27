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連行李都沒帶！快篩陽直接「上車送旅館」　隔離過程嚴謹到發毛

▲▼吳崢透露快篩、隔離過程。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

▲吳崢透露快篩、隔離過程。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

記者曾筠淇／綜合報導

全台疫情升溫，台北市議員林亮君的助理吳崢快篩陽性，目前仍在等待PCR結果，「希望是偽陽。」稍早，他在臉書上分享自己被隔離的過程，他在得知同事PCR陽性之後，就前往快篩站採檢，而回顧當天情況，他覺得「台北市防疫是相當嚴謹的」，而他也非常感謝所有醫護人員的付出。

「快篩站和專責醫院的流程似乎又有不同，我的經驗僅作為一個參考和大家分享。」吳崢在臉書上發文表示，他日前得知同事PCR陽性以後，當晚便與其他同事前往萬華剝皮寮的快篩站集體篩檢，現場流程雖然很簡單，但氣氛卻相當凝重。

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流程如下：
1.量體溫、消毒
2.報到
3.登錄基本資料和健保卡
4.採檢
5.現場等待快篩結果

吳崢表示，過程中不斷消毒，為了避免任何接觸，醫護人員會請現場民眾自行將健保卡插入讀卡機，而在登錄完資料後，則會立刻用酒精消毒民眾雙手、健保卡。至於採檢過程，吳崢坦言真的很不舒服，「簡單講就是用個很長的棉花棒伸到鼻孔裡然後一直往裡面伸，感覺快頂到後腦的感覺！」

▲▼吳崢透露快篩、隔離過程。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

▲快篩以後，民眾就要進入等待區，且不能擅自起身、移動。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

吳崢透露，篩檢完以後，就要直接進入等待區，坐在指定的位子上就不能再起身或移動，直到結果出來為止。回顧當天情況，現場指揮官一直用擴音器強調，「快篩站是最危險的地方，這裡病毒濃度高」，因為沒人知道身邊的人有沒有被感染，所以接觸的空間和足跡一定要嚴格管控，連說話也不行，「不要開口！以免讓病毒跑進去」，而結果出爐後則會叫名字，陰性就從指定通道離開，陽性則必須進入門板後面等待。

等待20至30分鐘後，現場的人陸續被叫到，「我同事被叫進去了！」吳崢驚訝喊道，面對如此衝擊的情景，讓他思緒變得混亂，然而在理清之前，他就聽到「吳崢，裡面！」

進入隔離間後，吳崢戴上N95口罩和橡膠手套，心中不斷想著「不是吧，我都沒有症狀啊，也沒什麼接觸途徑，怎麼會？」他坦言，出門前他連手機充電器和隱形眼鏡都沒帶上就直接出門，實在充滿不真實和難以置信的感覺。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

▲連行李都沒來得及收，吳崢就住進防疫旅館了。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

後來，吳崢和同樣快篩陽性的同事等了一會兒，上了第二班車，而防疫專車又在市區陸續收了一些人上車，最後則全數送進旅館，拿了口罩、溫度計和房卡後便進入指定房間，接著就待到現在了。

吳崢認為，「台北市防疫是相當嚴謹的」，比方說，只要有人快篩陽性而被送上車，化學兵便會馬上消毒該人走過的通道，就像第一線的戰場。而在進入旅館後，他獨自搭電梯上樓，三餐都是醫護人員固定放在門口，透過廣播說可以開門才能領取，住進去以後，「到現在沒再碰到過另一個人。」

看見醫護人員一絲不苟、嚴謹的態度，吳崢感到相當敬佩，「再次感謝所有醫護人員為了我們所奉獻的辛勞與付出！」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「大家堅守崗位卻有種對疫情束手無策的感覺」、「謝謝你把這樣的過程寫出來」、「從文字上都能感覺到那個濃濃的緊張」、「保重，寫出來的確可以間接安撫不安的國人」、「現場的人員辛苦了」。

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