台東縣11鄉鎮衛生所設社區快篩站　今起供符合資格民眾預約

▲ 台東縣11鄉鎮衛生所設社區快篩站已設置完成，今起提供符合資格之民眾電話預約。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎全台疫情嚴峻，本土確診案例持續增加，台東縣長饒慶鈴宣布，27日起全縣11個鄉鎮衛生所提供出現新冠肺炎相關症狀且符合特定條件的民眾電話預約，28日社區快篩檢測站全面啟動(每日限15名)，請符合資格與條件的篩檢對象電話預約，避免人潮同時段過度擁擠，降低醫療檢測速度及增加感染風險。

饒慶鈴表示，為了守護鄉親健康，縣府責無旁貸，今天起已於金峰及太麻里鄉供民眾快篩採檢，並且也於11鄉鎮衛生所開放符合資格的篩檢對象電話預約，28日起即可前往預約快篩站採檢。民眾若有出現新冠肺炎症狀如發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等症狀，並且符合下列任一條件者：(1)村里長主動關懷對象，並有14日高風險地區旅遊史、(2)外出未配戴口罩受查處者，並有14日高度風險地區旅遊史、(3)衛生所返鄉學子關懷專案對象、(4)有高風險地區旅遊史且提出相關證明、(5)接獲衛生局自主健康管理通知書者，有需要的鄉親今日起可於設有社區快篩站之衛生所營業時間撥打電話預約。

衛生局表示，設有社區快篩站的11鄉鎮衛生所包含，台東市衛生所，電話：350757、卑南鄉衛生所，電話：382042、延平鄉衛生所，電話：561043、鹿野鄉衛生所，電話：551074、海端鄉衛生所，電話：931391、池上鄉衛生所，電話：862609、東河鄉衛生所，電話：896289、成功鎮衛生所，電話：851419、長濱鄉衛生所，電話：831022、大武鄉衛生所，電話：791143、達仁鄉衛生所，電話：702209。請鄉親不要恐慌，做好個人防護，口罩戴好戴滿、減少不必要的外出與群聚、勤洗手、多喝水，互相支持，攜手共同度過這波疫情，也提醒民眾前往快篩站時，請全程配戴口罩，千萬不要搭乘大眾交通工具。



►搶優惠看這裡



►二手票券豐富你的生活

