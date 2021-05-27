怕小孩停課到暑假！職業媽「只好辭職」　網同感：不知怎開口請假

▲幼稚園也關閉，雙薪家庭苦惱中。（示意圖／資料照片）



記者黃可昀／綜合報導

全國停課延長到6月14日，家長得知消息都快崩潰，因為「停課不停班」衍生出托育問題，現在連安親班都暫時關閉，許多爸媽擔心疫情再不趨緩，小朋友很有可能直接放暑假，「職業媽媽要怎麼辦...同事很無奈的說只好辭職。」

一名人妻在臉書社團「家有男孩崩潰日常」發問，眼看著本土疫情尚未獲得控制，萬一停課延長到暑假，安親班、幼稚園也都沒開，家長又不可能無限期請假，所以很多同事已經決定要離職，「這是我們大家的無奈嗎？」

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▲勞工不敢開口向雇主請1、2個月的防疫照顧假。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



許多職業爸媽也為此苦惱，「不要說暑假，我連現在延長停課都還不知道怎麼開口延長防疫照顧假，這幾天想到失眠」、「就是這樣，要兼顧根本不可能」、「就算老闆可以體諒讓你放防疫假，沒小孩的同事不一定能體諒，這也是問題」、「政府應該要有相對應的政策，不然我們真的吃土。」

至於家長們關心的日後是否有停班計畫？疫情中心指揮官陳時中26日指出，基於「預防防疫疲乏」及「維持社會經濟活動」2大考量，雖然停班能有效控制住疫情，但勢必對經濟產生難以修復的傷害，完整配套仍需研擬商討。