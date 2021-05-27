美CDC拍1分鐘教學片　戴口罩前「超簡單3步驟」提升貼合度

記者吳美依／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，確保口罩緊密貼合臉部，可以達到更好的防疫效果，建議可以在外科口罩外層多戴一個布料口罩。但是，由於炎炎夏日到來，許多民眾難以忍受悶熱，該機構因此又推出一部長度約1分鐘的影片，示範如何透過簡單的「3步驟」，增進臉部和口罩的貼合度。

口罩摺法

一、把口罩白色面朝內，上下對摺。

二、將兩側的掛耳繩在靠近口罩的底部打結。

三、把口罩往內摺入繩結下方，最後應呈現交叉密封狀。

最後，工作人員也示範正確佩戴方式，首先必須確保口罩遮掩口鼻，接著記得輕壓軟鐵線，讓口罩服貼於鼻梁，最後將口罩的皺摺拉開，完整包覆下巴處。

▲美國CDC推出1分鐘影片，教學如何「3步驟」提升口罩貼合度。（圖／翻攝自YouTube／Centers for Disease Control and Prevention）

美國CDC建議，民眾戴口罩時應該確保「良好貼合度」，可以使用口罩固定架，或在外面多戴一個布料口罩，但不建議同時佩戴2個一次性口罩。另外，若是佩戴N95口罩則建議單獨使用，不需再搭配其他口罩。

衛福部長陳時中指出，如果醫療口罩經過檢驗合格，單獨使用就已經足夠防疫，但如果民眾覺得呼吸順暢，多幾層也沒關係，必須留意的是，如果多戴一層口罩，反而因為換氣換不過來「常常（把口罩）拿下來」，反而形成防疫破口。

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