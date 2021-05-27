　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

照常加班趕貨！中和工業區已3確診「恐多人感染」　員工：沒人敢吭聲

▲▼確診就醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲板橋、中和確診者持續增加，工業區電業公司有人確診卻被要求照常上班。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市中和某工業區傳出員工確診，老闆卻要求照常上班。新北市議員張志豪26日接獲一名員工陳情，指出工業區中某電業公司員工核酸檢測確診，但因衛生單位尚未匡列，老闆就下令全公司照常加班趕貨。該員工加碼爆料，那名確診員工報告出爐後就告知公司，公司卻無作為，有其他接觸者非常擔憂，自行前往篩檢後也呈現陽性，目前至少3人確診，工業區內部感染恐已擴大，但至今全員仍照常開工。

該員工表示，工業區內鄰近的公司聽聞此事，已引起高度恐慌。大家非常擔心疫情會從這裡蔓延開來，令人痛心的是，該公司員工後來PCR檢測結果為陽性確診後，公司竟然息事寧人，既沒有採取相關必要處置，也沒有立即自行進行疫調、匡列可能的接觸者，進行隔離檢疫措施，而是被動的等待衛生局的通報和疫調。

該員工説，目前所有人還是照常上班，結果將令人難以想像，尤其中和這麼多科技園區，大家長時間身處密閉的工作場域中，病毒蔓延將一發不可收拾。

對此，張志豪表示，中和已是高風險熱點區，區內產業多是製造業，工業區聚集大量員工，抗疫防線恐怕因公司負責人便宜行事，以致防疫失守，不可不慎，市府務必正視並立即查處，同時建立跨局處通報機制。

張志豪表示，基於保護吹哨者的責任，答應要為他們發聲，也請衞生局速查此一確診個案，同時盡速匡列所有可能接觸者。

另外，張志豪呼籲，為避免再次發生相同情況，市府要立即由衛生局、經發局及勞工局建立一個通報聯繫機制，也就是由衛生局主導，結合經發局及勞工局，除了保護吹哨者，同時保障勞工安全。

▲中和工業區員工確診，公司卻要求照常上班。（圖／張志豪提供）

▲中和工業區員工確診，公司卻要求照常上班。（圖／張志豪提供）

▲中和工業區員工確診，公司卻要求照常上班。（圖／張志豪提供）

▲中和工業區員工確診，公司卻要求照常上班。（圖／張志豪提供）

ET快訊
BNT疫苗不來台了？　沈富雄：蔡英文講得夠清楚了！別白忙
馬祖封島？　北竿航班「即起全部取消」
中和工業區已3確診「恐多人感染」　員工：照常加班沒人敢吭聲
COVAX執行長證實「計畫跳票」！疫苗耗盡92國希望落空
快訊／北市82歲翁高燒39℃猝死家中　兒急衝醫院快篩陽性
在家死了14天！　她開奶奶房門驚見乾屍
蘇貞昌最新裁示：企業薪資補貼直接2萬元！
快訊／紓困推10萬元勞工貸款　加碼1000億中小企業貸款
快訊／再發3600元振興券？　行政院最新回應
快訊／行政院拍板紓困4.0！　三大方向「暫停營業場所」寬列補

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防疫紓困假研議發給津貼？　國發會：無經濟損失現階段未考量

BNT疫苗不來台了？　沈富雄：蔡英文講得夠清楚了！別白忙

輝瑞中國制還是德國原裝吵不完　莊人祥給答案了

民進黨團提紓困條例修正動議　預算總額上限加碼至8400億

照常加班趕貨！中和工業區已3確診「恐多人感染」　員工：沒人敢吭聲

紓困4.0從優、從速　蘇貞昌裁示：企業薪資補貼直接2萬元

快訊／再推10萬元勞工紓困貸款　加碼1000億中小企業貸款

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

美國疫苗不來「台灣確診數仍低」　網友怒衝AIT臉書洗版

急徵ICU病床清出病患　侯友宜向患者致歉：轉換過程非常痛苦

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

防疫紓困假研議發給津貼？　國發會：無經濟損失現階段未考量

BNT疫苗不來台了？　沈富雄：蔡英文講得夠清楚了！別白忙

輝瑞中國制還是德國原裝吵不完　莊人祥給答案了

民進黨團提紓困條例修正動議　預算總額上限加碼至8400億

照常加班趕貨！中和工業區已3確診「恐多人感染」　員工：沒人敢吭聲

紓困4.0從優、從速　蘇貞昌裁示：企業薪資補貼直接2萬元

快訊／再推10萬元勞工紓困貸款　加碼1000億中小企業貸款

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

美國疫苗不來「台灣確診數仍低」　網友怒衝AIT臉書洗版

急徵ICU病床清出病患　侯友宜向患者致歉：轉換過程非常痛苦

快訊／台中小客車撞水溝護欄「起火狂燒」！駕駛慘成焦屍

百例用呼吸器重症「台大收1／4」　院長吳明賢再喊話輕重分流

少時俞利撞衫小7歲Rosé！逆齡少女感不敵Rosé「可愛小動作」

中職推出日文版觀戰手冊　收錄王柏融專訪

防疫紓困假研議發給津貼？　國發會：無經濟損失現階段未考量

貝佐斯7月5日將卸亞馬遜CEO一職　由雲端服務AWS負責人賈西接任

日相撲力士被爆已婚出軌逼女粉絲墮胎　提380萬封口費要分手

Volvo XC90獲「最佳家庭用車」評選　安全、兒童座椅設計都出色！

特斯拉在陸建數據中心　同步開放車輛訊息查詢平台

傻眼！拖喝醉渣堯去刺青　《多情》黑道大姐附身壞示範

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

快訊／中和工業區員工確診「多人接觸」　老闆下令照常上班

紓困4.0從優、從速　蘇貞昌裁示：企業薪資補貼直接2萬元

快訊／郭台銘引進上海BNT疫苗？　執行長出面回應

快訊／再推10萬元勞工紓困貸款　加碼1000億中小企業貸款

快訊／行政院拍板紓困3大原則　寬列薪資補貼

抓包蔡英文自打臉　游淑慧轟：疫苗在哪？邁擱騙啊！

快訊／醫療量能瀕臨崩潰！　新北ICU病房深夜全滿「剩0床」

第一線不能等！　黃珊珊開砲了

紓困加碼2100億！政院最快6／3日通過

快訊／短期內難解三級！柯文哲提2方法：硬封城「快篩陽性全放集中營」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

北市嬤狂咳堅強Call孫女　3天後染疫過世

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

醫師預言這天開始趨緩　台灣將「做到這件事」

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

即／花蓮縣政府採購科員工確診！

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

上海復星可拿1.5億劑疫苗　阿中有興趣

停課不停班帶病毒給小孩？網揭1關鍵：更慘

快訊／中和工業區員工確診「多人接觸」　老闆下令照常上班

紓困4.0從優、從速　蘇貞昌裁示：企業薪資補貼直接2萬元

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面