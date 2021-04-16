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BBC記者北京接種「大陸國藥疫苗」　呼籲「打針讓疫情停下來」

▲▼BBC駐華記者接種國藥疫苗。（圖／翻攝自推特／Stephen McDonell）

▲BBC駐華記者接種國藥疫苗。（圖／翻攝自推特／Stephen McDonell）

記者鄭思楠／綜合報導

在中國多地啟動在京外籍人士的新冠疫苗接種計劃後，英國廣播公司（BBC）駐華記者Stephen McDonell周四（15日）發文稱，已接種國藥集團中國生物新冠病毒滅活疫苗。他獲認證的Twitter帳戶顯示，他現為BBC駐華記者，曾任職美國廣播公司（ABC）北京分社社長9年。

他在一篇帖文中稱，「有些人問我接種了哪種疫苗，我打的是中國國藥的疫苗。至於你應該打哪種疫苗，我的建議是，你能夠接種的疫苗就是正確的疫苗。無論打什麼疫苗都比你染上病毒住院好。打疫苗吧，這樣我們就可以盡快結束這場疫情。」根據他發文附加的圖片，其接種的是國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗。

據悉，上海、北京、深圳等大城市開始向當地外籍人士開放新冠疫苗接種服務。3月26日，在「自願申請、知情同意、自擔風險」的前提下，北京全面啟動適齡在京外籍人士中國新冠疫苗接種工作。3月29日，根據「知情、自願、自費、風險自擔」原則，上海市全面啓動外籍人士預約接種中國新冠疫苗。4月13日起，深圳按照「知情、自願」原則啓動在粵港澳以及外籍人士適齡人群接種中國新冠疫苗工作。

值得注意的是，關於中國疫苗保護效力國際輿論質疑不斷。世界衛生組織（WHO）免疫戰略諮詢專家組曾在3月31日表示，中國的兩款新冠肺炎疫苗，其保護效力符合世衛組織要求，即「疫苗效力約為50%，最好接近或高於70%」。據悉，保護效力符合世衛組織要求的兩款疫苗來自中國國藥集團和科興公司。

後來，世衛組織4月9日還表示，國藥集團和科興公司研製的兩款新冠疫苗已進入世衛組織緊急使用授權評估的最後階段，最終結果有望在4月底或5月初揭曉。

目前，世衛組織已將緊急使用授權給予3款新冠疫苗，分別為美國輝瑞製藥公司和德國生物新技術公司聯合研發的疫苗，英國阿斯利康製藥公司和牛津大學聯合研發的疫苗，以及美國強生公司旗下楊森製藥公司研發的疫苗。然而，多國都有民眾在接種阿斯利康疫苗後出現罕見的血栓情況，因此該疫苗已被一些國家停止使用。

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