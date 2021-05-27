懷疑老同事說壞話害自己失業　莽男菜刀砍人判刑定讞

▲楊姓男子持刀自後方砍女同事，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

彰化楊姓男子原本在某爌肉飯便當店工作，但之後離職。楊男懷疑郭姓女同事在老闆面前說自己壞話，害自己失業。竟在離職後偷偷潛回便當店，趁著郭女炒菜時，自後方持菜刀砍殺對方，郭女閃避、大叫，楊男犯案落跑，2個多小時後就被逮捕到案。最高法院審理後，將楊男判刑5年6月定讞。

判決指出，楊男自爌肉飯便當店離職後失業，沒有經濟來源，他想到其任職於爌肉飯期間，時常遭老闆責罵，懷疑是郭姓女同事經常跟老闆說其壞話，導致他離職，因而認為這一切都是郭女造成其沒錢、沒工作，乃對郭女氣憤難平，怒不可抑，並興起報復之意。

案發於2020年6月24日15時25分許，楊男騎機車停在爌肉飯便當店門口，看到郭女在廚房內靠近廁所旁之炒菜區背對門口炒菜，當時店內無其他客人，楊男取出機車置物箱內的菜刀，快步走到郭女身後，再高舉菜刀，近距離由上往下朝背對其之郭女後頸部位置揮砍。郭女因察覺有人而下意識閃躲，被砍到額頭。

楊男見失手，將郭女拉進一旁的廁所內繼續持刀揮砍。郭女奮力抵抗並大聲呼救，附近鄰居都被引來，其中一人更趁機奪下楊男菜刀。楊男見無法得手，逃離現場。警方在5分鐘內趕到，將郭女送醫，並發動機動警網搜捕楊男，2個多小時內就將他逮捕到案。檢方依照「殺人未遂罪」提起公訴。

法院審理時，楊男否認具有殺人故意，辯稱：「我只是要教訓她，只有砍1刀，砍脖子後背，我推她進去廁所是要跟她理論；刀子是我自己出來交給別人的。」法院根據其他證人供詞，不採信楊男辯詞，一二審均認定他有罪，判刑5年6月。案經上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。