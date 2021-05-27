4歲男童走失了…跟警描述「媽媽像翼龍一樣美」　網笑噴：想看！

▲小朋友走失描述爸媽長相，讓警察哭笑不得。（圖／翻攝自 央視新聞 ，下同）



記者董美琪／綜合報導

天津近日發生一名4歲男童走錯幼稚園（幼兒園），老師發現趕緊報警求助。沒想到小男童在警局對爸爸媽媽的「描述」卻讓警方哭笑不得，幸好最後還是平安到家了。

這名4歲童不知什麼原因走錯幼兒園，面對警察伯伯問他「你爸爸叫什麼名字你知道嗎？」他無辜地說，「圓的，圓形的頭，有眼睛和嘴巴，大大的」、「媽媽是三角形，像翼龍一樣美」。

警察聽了快笑倒，接著問「你從哪出來的（想回家）？」男童努力地回想，「黃色的那個，那個黃色的樓梯下……」，警察伯伯牽著他小手，想帶著他找回家的路，沒想到該區建築物都是黃色的。

原來，孩子的母親出門去送姊姊上學，男童醒來後，自己背書包上幼兒園，但因為社區建築與幼兒園風格類似，小男童因此走錯幼兒園。最終，小朋友在警方幫助下找到了正確的幼兒園。

爸爸聞訊趕來，還爆料「他媽媽去拿快遞了，（兒子）膽子太大了，快謝謝（警察）叔叔吧。」男童最後鞠躬跟警察道謝，開心跟爸爸回家。

不少網友看了笑倒，「我趕緊問了下我家4歲的臭寶：如果你有一天走丟了，被警察叔叔帶到警察局，警察叔叔問你爸爸媽媽長什麼樣，你怎麼回答？臭寶一口說：媽媽像火箭，爸爸像貓」、「這下大家都知道你媽媽三角形臉了，笑噴了哈哈哈」。

4歲童在警局講爸媽長相，影片點此►►►