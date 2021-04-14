　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

人類最強結構早就出現！　1.6億年前古翼龍具「相對拇指」

▲▼opposable thumb,Kunpengopterus antipollicatus,翼龍,相對拇指,侏羅紀時期。（圖／翻攝自《科學雜誌》）

▲古生物學家們在原始翼龍身上發現「相對拇指」構造。（圖／翻攝自《科學雜誌》）

記者陳怡靜／綜合報導

人類在演化史上有許多關鍵，其中又以「可相對的拇指」（opposable thumb）的特性，讓我們動作比起其他動物更為敏捷，成為當今地球的霸主。不過最新一項研究顯示，早在距今1億6000萬年前左右的侏羅紀時期，一種原始翼龍（Kunpengopterus antipollicatus）就已具備這種結構。

《當代生物學》（Current Biology）雜誌刊登最新一期研究報告指出，古生物學家發現一種大約生活在侏儸紀時期的古老掠食性翼龍，是達爾文翼龍屬（Darwinopterus）中的一員，牠們身型較嬌小、尾巴細長，推定翼展約達85公分。

特別的是，這類古翼龍具備生物界中相當獨特的「相對拇指」，是第一種擁有這種結構的翼龍，也被認為是「相對拇指」首次出現在地球上。古生物學家推論，這種結構是為了讓牠們適應樹林棲息地，好讓手指能完全抓住樹枝演化而來的，讓牠們獲得「猴爪」（Monkeydactyl）的暱稱。

▲▼opposable thumb,Kunpengopterus antipollicatus,翼龍,相對拇指,侏羅紀時期。（圖／翻攝自《科學雜誌》）

▲研究人員認為，該結構是為了讓牠們適應樹林棲息地演化而成。（圖／翻攝自《科學雜誌》）

伯明罕大學博士研究員馬慧芯（Fion Waisum Ma）表示，這項研究是有趣的發現，提供了真正的相對拇指最早證據，尤其是出現在翼龍祖先身上，更是令人感到驚訝。

在現生動物中，相對拇指的特徵常見於哺乳動物，特別是靈長類動物以及樹蛙，而爬行動物中十分罕見，只有出現在變色龍身上。

ET快訊
何孟遠「2月就分手」遭打臉！　陳敬宣怒嗆：我每天看你們講電話
新北警「男男激戰」！28歲所長掰彎40歲人夫警員　妻抓姦看傻
嗆醫「老子錢還沒花完」！房產董事長拒絕住院　5天後猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

人類最強結構早就出現！　1.6億年前古翼龍具「相對拇指」

太怕小強！她「看到蟑螂就搬家」3年狂換18間房　老公崩潰休妻

她們有2頭3手！醫接生剖腹驚見「連體雙胞胎」　機率只有百萬分之1

人妻完美復仇！怒售出軌夫「遊戲王卡」　拍賣價飆破691萬

疫情封鎖太無聊！美國「UFO目擊案」大爆發　去年飆破7200件

外星人侵襲地球！美軍證實「拍到一群UFO」影像　高空亂飛射紅光

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

人類最強結構早就出現！　1.6億年前古翼龍具「相對拇指」

太怕小強！她「看到蟑螂就搬家」3年狂換18間房　老公崩潰休妻

她們有2頭3手！醫接生剖腹驚見「連體雙胞胎」　機率只有百萬分之1

人妻完美復仇！怒售出軌夫「遊戲王卡」　拍賣價飆破691萬

疫情封鎖太無聊！美國「UFO目擊案」大爆發　去年飆破7200件

外星人侵襲地球！美軍證實「拍到一群UFO」影像　高空亂飛射紅光

財政部聯五大電信商　電信帳單發票綁定手機條碼載具

陶德訪團在台行程看這裡　將與蔡英文、蘇貞昌、跨黨派立委會晤

控美團訪台未安排在野黨　江啟臣批：民進黨外交部「小鼻子小眼睛」

獨／江啟臣指控在野黨見不到美方　陶德訪團15日與跨黨派立委會晤

小孩玩到全身髒也沒關係！　蔡詩芸曝「歐美風育兒」：需要的不是保護

新竹人看過來！新豐15村、湖口、竹北下周一「停水11小時」

台股動盪就是轉機！　分析師指「大個股」拉回時仍可買進

馬丁揭8年異國婚變主因！　網一看「跟福原愛類似」痛批：敗壞風氣

6搶1外隊7天隔離加泡泡 　蔡其昌：若有人確診還要辦嗎？

內向男在愛情間沒市場！千字曝真愛所在　這優勢更懂女人要的

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

新奇熱門新聞

人妻完美復仇！怒售出軌夫「遊戲王卡」

美軍證實拍到UFO！高空亂飛射紅光

接生驚見「2頭3手嬰」！機率只有百萬分之1

古書終極預言　2021年洩天機

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

1.6億年前就出現　古翼龍具相對拇指

疫情太無聊！美國UFO目擊案大爆發

她「看到蟑螂就搬家」3年換18間房

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

G奶女星下體全裸　一個手滑看光了

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

LV新品驚見「飛機包」要價111萬...網嚇傻

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

更多熱門

相關新聞

侏羅紀X恐龍水世界 互動體驗升級

侏羅紀X恐龍水世界 互動體驗升級

歡樂時光總是過得特別快，轉眼間寒假也已經過了一半，不想浪費美好假期，就趕快計畫好下一趟行程吧！繼「侏羅紀X恐龍樂園」魅力席捲南北台灣後，「侏羅紀X恐龍水世界」台北站再升級，不只有大量的水陸恐龍可以近距離捕獲合影，還有更多好玩的互動體驗，讓大小朋友都能夠盡情放電！

翼龍無人機失聯半小時後自己飛回

翼龍無人機失聯半小時後自己飛回

搶站中東市場　中國無人機「有求必應」

搶站中東市場　中國無人機「有求必應」

回顧2018解放軍新型武器

回顧2018解放軍新型武器

秒回侏儸紀！騎龍、抱龍不是夢！

秒回侏儸紀！騎龍、抱龍不是夢！

關鍵字：

opposable thumbKunpengopterus antipollicatus翼龍相對拇指侏羅紀時期

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

神預言311　未來人：中國2062已消失

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

小鬼黃鴻升北投屋傳將出售　親妹發文回應了

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

采子「想被你撲」爆劈腿何孟遠！　閨蜜齊退追蹤力挺正宮荳荳

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面