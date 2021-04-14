人類最強結構早就出現！　1.6億年前古翼龍具「相對拇指」

▲古生物學家們在原始翼龍身上發現「相對拇指」構造。（圖／翻攝自《科學雜誌》）

記者陳怡靜／綜合報導

人類在演化史上有許多關鍵，其中又以「可相對的拇指」（opposable thumb）的特性，讓我們動作比起其他動物更為敏捷，成為當今地球的霸主。不過最新一項研究顯示，早在距今1億6000萬年前左右的侏羅紀時期，一種原始翼龍（Kunpengopterus antipollicatus）就已具備這種結構。

《當代生物學》（Current Biology）雜誌刊登最新一期研究報告指出，古生物學家發現一種大約生活在侏儸紀時期的古老掠食性翼龍，是達爾文翼龍屬（Darwinopterus）中的一員，牠們身型較嬌小、尾巴細長，推定翼展約達85公分。

特別的是，這類古翼龍具備生物界中相當獨特的「相對拇指」，是第一種擁有這種結構的翼龍，也被認為是「相對拇指」首次出現在地球上。古生物學家推論，這種結構是為了讓牠們適應樹林棲息地，好讓手指能完全抓住樹枝演化而來的，讓牠們獲得「猴爪」（Monkeydactyl）的暱稱。

▲研究人員認為，該結構是為了讓牠們適應樹林棲息地演化而成。（圖／翻攝自《科學雜誌》）

伯明罕大學博士研究員馬慧芯（Fion Waisum Ma）表示，這項研究是有趣的發現，提供了真正的相對拇指最早證據，尤其是出現在翼龍祖先身上，更是令人感到驚訝。

在現生動物中，相對拇指的特徵常見於哺乳動物，特別是靈長類動物以及樹蛙，而爬行動物中十分罕見，只有出現在變色龍身上。