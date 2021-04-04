男主編暴擊女記者頭部60秒致死　判決出爐陸網炸鍋　

▲ 嫌犯律師供稱兩人是情侶關係。（圖／翻攝搜狐新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸天津一家媒體的崔姓主編與陳姓女記者去年3月外出用餐後，開車送女記者回家，兩人後來發生口角，崔姓主編竟然抓住女記者頭髮，猛擊長達25秒，還把女記者的頭壓在中控台，持續毆打其後，導致女記者傷重不治。案件經過審理，判處崔姓主編15年徒刑，引起家屬不滿，審理法院4日發文，將對案件進行審查。

根據天津市第一中級人民法院相關裁定書，2019年3月19日晚間10時左右，陳姓女子與其單位同事崔姓男子，兩人在汽車停留期間發生爭執，之後，崔姓男子便出手毆打被害人，雖然這名女記者事後被送往醫院搶救，但一切為時已晚，長期陷入深度昏迷後，離開人世。

事發後，陳姓女記者的父親在微博發文，描述犯案經過。文章點出案件的主角都在天津某家媒體工作，崔姓男子是主編，陳姓女子則擔任記工作。當天晚上，崔姓主編先是抓住女記者頭髮，並攻擊其頭部，第一次打了持續25秒鐘，導致女記者當場昏迷。

▲天津法院駁回上訴，陸網炸鍋。（圖／翻攝搜狐新聞）

文章提到，雖然女記者已經昏迷，但崔姓主編並沒有停手，還把女子的臉頂在中控台，再次擊打她的後腦，長達35秒鐘。大約十分鐘後，崔姓主編發現女記者「不行了」，才報警並撥打電話叫救護車，謊稱女子因為喝酒不省人事。

他表示，事發當時，女兒剛到職四、五個月，「後來在法庭上，我聽到崔某說他喜歡我女兒，在追求她，而崔某的律師說兩人是戀人關係。」至於法院裁定書上，則描述兩人關係為「同事，且關係較為密切」。

此案件於2020年8月18日在天津市紅橋區人民法院開庭，法院認定崔姓主編犯故意傷害罪，判處有期徒刑15年，賠償被害人父母經濟損失64萬多元（單位：人民幣）。原告家屬與被告均不服判決，分別提出上訴。天津市第一中級人民法院在去年12月2日作出終審裁定，駁回上訴，維持原判，卻引起網路輿論撻罰，認為案件輕判。

天津市高級人民法院4月4日通過官方微博「津法之聲」表態，「注意到有關輿論對我市紅橋區人民法院、第一中級人民法院審理的被告人崔某故意傷害一案的關注。我院將履行審判監督指導職責，對案件進行審查，確保案件依法公正處理。」