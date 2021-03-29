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北京最後一家「狗不理包子」關門　百年老字號重整

▲▼狗不理包子北京前門直營店原址，目前儼然已經關門。（圖／CFP）

▲狗不理包子北京前門直營店原址，目前儼然已關門。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

起源於天津的「狗不理包子」曾是大陸餐飲界的金字招牌之一，但由於近年來品牌維護不周，生意大受影響，其於北京最後一間直營門市「狗不理包子前門店」也已於近日停止營業。目前，狗不理在大陸僅剩天津16家門市，退出北京的訊息也衝上微博熱搜，引發網路討論。

事實上，去年狗不理包子就曾因北京王府井店「難吃又貴」話題衝上微博熱搜，被集團收回加盟權，目前該店更名為「京門馬記包子舖」，但產品、服務維持原樣。

▲▼天津狗不理包子,大陸小吃。（圖／記者姜國輝攝）

▲狗不理包子曾是大陸餐飲業其中一塊金字招牌。（圖／記者姜國輝攝）

而北京最後一間直營門市前門店，於近日掛上「店內裝修」的字樣，但如今大門緊閉、招牌拆除，透過玻璃可見內部凌亂不堪，另按照狗不理集團官網訊息顯示，目前狗不理在北京已經沒有門市。

據《新京報》報導，狗不理集團方面對此解釋「我們這邊只是結構調整一下」，被詢問到是否退出京城餐飲業時，回應稱「往後更注重線上，現在還不太方便回答。」

除了北京前門店大門緊閉，根據工商資訊顯示，狗不理集團旗下一名為「天津狗不理餐飲管理有限公司」的實體，也在本月中旬變更經營狀態為註銷，導致陸網掀起「天津狗不理註銷」、「狗不理決議解散」的討論。對此，狗不理集團也回應稱，是經營業態在調整。

查找工商登記資訊，狗不理集團共參控股32家企業，其中14家已註銷。另外，狗不理集團全資控股子公司天津狗不理食品股份有限公司，曾於2015年10月掛牌陸股新三板，後於2020年5月終止。

狗不理集團董事長張彥森今年初曾表示，集團未來會將發展重心放在食品工業及電商業務方面，同時在減少店面數量的基礎上，做好留下來的門市。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼狗不理包子。（圖／記者姜國輝攝）

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