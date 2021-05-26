太魯閣出軌懲處名單出爐！咎責最高層級「台鐵副局長記過1次」

▲台鐵太魯閣出軌事故釀成多起死傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號於4月2日發生嚴重出軌事故，交通部台鐵局今日公布行政懲處名單，包含副局長、總工程司、處長、段長等計12人分別被記過一到兩次、申誡一到兩次不等。

台鐵局今日公布行政懲處名單，共12人分別被記過一到兩次申誡一到兩次不等，其中懲處最高層級為副局長朱來順被記過一次，而負責管理工程的工務處長與副處長、花蓮工務段長、副段長、施工主任等人，也都被記過懲處。

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台鐵局表示，本案就施工業者、設計監造與專案管理廠商違反契約及作業規定，臺鐵局相關人員涉有督導、管考不周予以究責，相關懲處將於運安會及交通部鐵道局發布事故調查時，再予以檢討修正。

▲太魯閣出軌案懲處名單。（圖／台鐵）

針對0402事故缺失，臺鐵局辦理各項改善措施如下：

一、臨軌工程全面停工，待行政院公共工程委員會、勞動部職業安全衛生署及交通部鐵道局進行相關安全複檢合格後，方可辦理復工。

二、加強各工地安全管理，由臺鐵局派專人保管工地大門鑰匙，管制人員進出，並於工地設置CCTV或電子圍籬，實施安全控管。

三、瞭望員及監工人員均配發行車調度無線電話，遇緊急狀況時，立即通知司機員停車，並通報調度員及鄰近車站。

四、未派站員之招呼站工地，由臺鐵局另雇保全人員或派員駐守，確保廠商進場施作合於規定。

五、加速建置「邊坡監視預警系統」，預定110年底完成10處、111年底完成15處(共計25處)。

六、全面盤點有異物侵入之虞路段，於6月底前完成，危害嚴重者優先設置永久性之阻隔設施，無法建置阻隔設施者則建置異物入侵告警系統，預計於10月底前提出改善計畫。

七、全面檢討工程管理的督導稽核查證機制，並加強落實履約管理。