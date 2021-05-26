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迎接全面運算時代　Arm為次世代手機推出更強CPU與GPU

特約記者洪聖壹／綜合報導

面對下個十年， Arm 推出了全新 Armv9，而針對次世代智慧生活需求，Arm 在台灣公開了「全面運算解決方案」完整佈局，包括首顆 Armv9 Cortex CPU，面向電競手機、智慧電視、虛擬穿戴裝置而設計的 Mali GPU，以及全新的 CoreLink 系統 IP。

 Armv9 架構是 Arm 面對未來 10 年科技發展設定的架構，在效能、安全性、開發者存取方面達到更容易、更快速、更方便，提供更佳的解決方案體驗。

Arm 台灣總裁曾志光（CK Tseng）指出，Arm Total Compute解決方案，追求的是在效能的提升、安全的提升，以及讓開發者能夠更輕鬆地使用開發平台。在主管機關宣布延長第三級警戒以來，他每天早上五六點起床打開智慧電視做晨間運動，接著吃完早餐之後跟家人、小孩使用電腦、平板進行視訊上班、視訊教學。到了中午打開手機、使用外送app 叫外送，透過行動支付來實現零接觸，每天睡覺前智慧手表跳出與確診者，手機、手表、筆電、智慧電視交互使用的生活其實也是現在每個人的生活寫照。

他更進一步指出，此次公開的全面運算解決方案（Arm Total Compute Sloution），主要是為了 Armv9 佈局，強調採用全方位的、擴及整個系統的優化方式，橫跨硬體 IP、實體 IP、軟體、工具與標準，為 Arm 的夥伴提供最寬廣的選擇，以因應消費性終端裝置市場的不同市場區隔、多元應用場景以及不同的價格帶。

這次發表的 Cortex X2 CPU 跟上一代比起來，效能提升 16%、ML機器學習表現提升 2 倍。Cortex-A78 效能提升 10%、能源效率提升 30%、ML機器學習提升 2 倍，Cortex-A55 效能提升35%、能源效率提升 20%、ML機器學習表現提升 3 倍，幾乎逼近於去年推出的大核。

全新推出的 Cortex-X2 CPU 應用在桌機可以使用一整天不用充電，效能也提升 40%，這次也同時宣布與 Zoom 合作，直接預設在 Windows 產品。

Arm 預告，2021 年會看到 Cortex X1 跟Cortex A78、Cortex A55 的產品組合。但是到了明年（2022）可以看到的是 Cortex X2 跟 Cortex A710、Cortex A510 的全新組合，整體效能方面提升 30%，Cortex A710 主要針對的是娛樂、尤其是行動遊戲這種效能需求，不僅效能提升，更可以提升 30% 的使用時間，在小核的部分 A510 使用效率提升 35%。

在 GPU 方面，全新推出的 Mali-G710 在效能提升 20%，ML 機器學習效率提升 35%。Mali-G510 效能更提升 100%、ML機器學習上也提升高達 100%，耗電量也節省 22%。針對穿戴裝置、桌上盒方面，Mali-G310 效能提升高達 6 倍。

至於新的系統IP在效能與安全性上，對於系統來說都有顯著的提升。

整體而言，就拿這次推出的 CPU、GPU 的組合來說，CPU(A710 vs. A78)效能可以提升 33%、GPU （G710 vs. G78）可以提升 20%，使用最新系統 IP 來說，效率也提升 15%。

此外，Arm 宣布，為了支援整個生態系對效能的需求，到 2023 年，所有運用於行動裝置的「大核」與「小核」核心，都一律採用 64 位元。Arm 已看到全球的合作夥伴正努力確保所有應用程式在 2021 年底前，具備 64 位元的支援性，準備為消費者提供無縫順暢的體驗。

在資安防護方面，Arm應用工程總監徐達勇受訪時指出， Armv9 架構的安全性可以從三個部分，第一，增進記憶體保護，其實現在有超過一半以上的資安問題都來自記憶體攻擊，所以這次除了硬體安全升級，在系統底層更進一步跟 Google 合作。至於第二個則是CPU執行流程的防護。第三個就是 trustzone 的分級，安全的領域互相可以看到對方的資料，在安全的領域還可以區分每個人獨立的空間，達到一個更安全的效果。

從產品定位來看，Arm 這次不僅針對 2022 年的智慧型手機規劃出全新的 CPU 與 GPU，同時也看到智慧電視、機上盒等智慧家庭產品需求而規劃出相對應產品，所以沒有所謂的旗艦、入門處理器，像是 Mali-G510 跟 G310 所提供的 HDR處理與禎緩衝壓縮技術，就是 Mail-G710 所沒擁有的。

更進一步說，此次新推出的 Arm Mali-G710，是 Arm 鎖定高階智慧手機、電競手機與持續成長的 Chromebook 市場需求所量身打造。同時發表 Arm Mali-G610，屬於次旗艦 GPU。它承襲所有 Mali-G710 的功能，但價格更為親民。

至於 Arm Mali-G510 可以說是高階智慧電視、機上盒所設計，也適用於中階手機。Arm Mali-G310 更利用最小的面積成本達成最高的效能。Mali-G310 把 Valhall 架構與高品質的繪圖技術，導入至成本較為低廉的裝置上，鎖定的正是與日俱增的擴增實境裝置與穿戴裝置需求。

Arm 指出，Mali-G31 推出至今到Mali-G310接棒已經經過三年，以 Arm 的角度來看，整個使用者場景，對於特效、影視需求越來越高，所以沒辦法以舊的架構因應，所以延續 G710、G510 的效能架構，打造Mali-G310，面對數位匯流產品。

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