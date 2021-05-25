快訊／桃園本土16+5「足跡曝光」！頂好、全聯、美廉社全入列

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導
指揮中心今（25日）公布國內本土個案新增281例、校正回歸261例，其中桃園市新增16例，外加校正回歸5例。對此，桃園市政府稍早也公布確診者足跡！地點包含頂好林口長庚店、美廉社龍潭民治店、頂好桃鶯2門市、全聯桃園桃鶯店、全聯龜山文化店、龍安黃昏市場、聯邦銀行桃鶯分行、維納斯時尚會館、宮廷商務酒店、斯朵利專業髮型桃園南平店、裴記越南料理、伊曼多烘焙坊、L518公車、1號公車。
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▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導
指揮中心今（25日）公布國內本土個案新增281例、校正回歸261例，其中桃園市新增16例，外加校正回歸5例。對此，桃園市政府稍早也公布確診者足跡！地點包含頂好林口長庚店、美廉社龍潭民治店、頂好桃鶯2門市、全聯桃園桃鶯店、全聯龜山文化店、龍安黃昏市場、聯邦銀行桃鶯分行、維納斯時尚會館、宮廷商務酒店、斯朵利專業髮型桃園南平店、裴記越南料理、伊曼多烘焙坊、L518公車、1號公車。
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