快訊／桃園本土16+5「足跡曝光」！頂好、全聯、美廉社全入列

因新冠肺炎疫情持續，指揮中心今（25日）宣布延長全國三級警戒至6月14日。林務局表示，依照第三級疫情警戒區域指引，為避免不必要移動、活動或集會，轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道持續暫停開放至6月14日，請國人暫勿前往，齊心防疫。