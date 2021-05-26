好消息！北市消防局5陽性隊員PCR檢測陰性　建國分隊1人檢測中

▲北市消防員救災資料畫面。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

全台新冠肺炎（COVID-19）疫情緊張，台北市日前傳出有6名消防員身體不適快篩陽性，今天內政部公布最後採檢結果，北市6名消防員快篩陽性後經過核酸檢測確認5名為陰性反應，目前僅剩台北市建國消防分隊1名警消人員PCR檢測結果尚未出樓。

內政部26日指出，日前傳出台北市6名消防隊員快篩呈現陽性，後經PCR檢測確認5名呈現陰性並未確診，這5名消防員分屬於忠孝分隊1人、龍山分隊2人、永吉分隊1人、第一大隊大隊部1人確定沒有染疫，只剩建國消防分隊的消防員PCR檢測結果尚未出爐。

消防署則指出，目前5名消防員確認沒染疫，加上6名消防員都有施打過疫苗，未來為了貫徹政府防疫政策，會鼓勵外勤警消儘量去施打疫苗。目前全國消防人員共1萬6千多人，勤中外勤1萬3千多人，迄今已有3千多人施打疫苗，疫苗接種比例為32.97%，未來會繼續提高疫苗施打率。

消防署未來為避免消防人員值班群聚染疫，會重新規畫勤務規定，要求非同班人員避免接觸，建立分艙分流的工作習慣，防範疫情再度發生。



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