LIVE／北市增87例本土！「疫苗一瓶不剩」槓中央　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

指揮中心26日公布，新增302例本土病例，個案分布以新北市152例最多，其次為台北市87例；校正回歸則有331例，以台北市221例最多，其次為新北市102例。台北市政府26日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心26日表示，新增302例本土病例，為158例男性，144例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月8日至5月25日；個案分布以新北市152例最多，其次為台北市87例，桃園市21例，基隆市13例，台中市9例，新竹縣4例，屏東縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣、高雄市及彰化縣各2例，花蓮縣、嘉義市、台東縣及連江縣各1例。

指揮中心提及，校正回歸個案331例中，為160例男性、171例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月25日；個案分布以台北市221例最多，其次為新北市102例，桃園市3例，基隆市及台中市各2例，苗栗縣1例。

台北市政府26日下午3時30分舉辦防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，預計將針對疫苗、快篩陽性者可居家隔離、紓困措施、北市醫療量能等問題做出回應。

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▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）