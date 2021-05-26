弱勢兒少停課不停學！「微樂志工」號召募集平板　台灣大率先認捐100台

圖、文／台灣大哥大提供

本土疫情持續嚴峻，全國三級警戒、各級學校停止到校上課延長到6月14日，居家學習的電腦設備需求更加告急，對有些孩子來說，停課等同停學！防疫不能犧牲孩子的受教權，台灣大哥大宣佈，繼日前捐贈45,000門4G行動上網門號之後，將與家扶基金會、台灣世界展望會、基督教救助協會、博幼基金會等4大公益團體合作，發起「一人一平板 停課不停學」公益計劃，透過「微樂志工」平台號召群眾一人認捐一台，共同為弱勢家庭募集619台平板電腦，台灣大率先認捐100台，希望拋磚引玉、集結眾力幫助弱勢學生在防疫期間，不會因為缺乏硬體設備而失去學習權利。

長年關懷弱勢兒少學習資源不足問題的家扶基金會調查發現，家中無電腦或平板等設備的弱勢家庭比例高達60.6%，其他即便擁有設備，也大多無法負荷線上學習所需要的效能，這樣的困境，在疫情下更加嚴峻。家扶基金會執行長何素秋呼籲各界一起伸出援手，讓弱勢兒少能夠跟其他小朋友一樣如常學習。

台灣大哥大總經理林之晨表示，雖然近期平板電腦貨源短缺，台灣大團隊仍緊急向廠商調度，包含Samsung Galaxy Tab A7、Lenovo Tab M10等較適合線上學習的機型，供這次公益專案使用。由台灣大哥大抛磚引玉，率先認捐100台平板，並號召公司主管和同仁響應，獲得熱烈迴響。期望透過活動，喚起各界關注弱勢家庭數位裝置嚴重不足的問題，讓孩子們面對疫情，也能擁有平等就學的機會，做到真正的「停課不停學」。