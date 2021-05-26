　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

弱勢兒少停課不停學！「微樂志工」號召募集平板　台灣大率先認捐100台

「微樂志工」號召募集平板電腦 台灣大率先認捐100台（圖／台灣大哥大提供）

圖、文／台灣大哥大提供

本土疫情持續嚴峻，全國三級警戒、各級學校停止到校上課延長到6月14日，居家學習的電腦設備需求更加告急，對有些孩子來說，停課等同停學！防疫不能犧牲孩子的受教權，台灣大哥大宣佈，繼日前捐贈45,000門4G行動上網門號之後，將與家扶基金會、台灣世界展望會、基督教救助協會、博幼基金會等4大公益團體合作，發起「一人一平板　停課不停學」公益計劃，透過「微樂志工」平台號召群眾一人認捐一台，共同為弱勢家庭募集619台平板電腦，台灣大率先認捐100台，希望拋磚引玉、集結眾力幫助弱勢學生在防疫期間，不會因為缺乏硬體設備而失去學習權利。

長年關懷弱勢兒少學習資源不足問題的家扶基金會調查發現，家中無電腦或平板等設備的弱勢家庭比例高達60.6%，其他即便擁有設備，也大多無法負荷線上學習所需要的效能，這樣的困境，在疫情下更加嚴峻。家扶基金會執行長何素秋呼籲各界一起伸出援手，讓弱勢兒少能夠跟其他小朋友一樣如常學習。

台灣大哥大總經理林之晨表示，雖然近期平板電腦貨源短缺，台灣大團隊仍緊急向廠商調度，包含Samsung Galaxy Tab A7、Lenovo Tab M10等較適合線上學習的機型，供這次公益專案使用。由台灣大哥大抛磚引玉，率先認捐100台平板，並號召公司主管和同仁響應，獲得熱烈迴響。期望透過活動，喚起各界關注弱勢家庭數位裝置嚴重不足的問題，讓孩子們面對疫情，也能擁有平等就學的機會，做到真正的「停課不停學」。

ET快訊
快訊／蔡英文稱買3千萬劑疫苗　柯文哲「一句話」回嗆點出關鍵
台中泰安附幼風暴擴大8確診！　美樂地第3包廂也中鏢
LIVE／新北增152例「基層警感染擴大」　侯友宜最新說明
快訊／短期內難解三級！　柯文哲提2方法快速解決
快訊／台南確診男去過「高雄18家服飾店」　急匡列15人
快訊／萬華疫情趨緩　柯文哲示警：其他11行政區「數量增加」
台中K歌群聚+1確診！斜包廂科大女也中　實名制亂寫罰6千
LIVE／北市增87例本土「疫苗一瓶不剩」　柯文哲最新說明
快訊／高雄父子確診足跡曝！　寶雅、大潤發、小北
台中新增11例足跡曝！搭自強號、多個市場、全聯
快訊／午後雷雨！　中南部7縣市「大雨特報」
快訊／紓困方案明天政院、國會動起來　蔡英文下令：不得延遲
快訊／桃園本土+24例足跡曝光　Costco、家樂福都入列

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

弱勢兒少停課不停學！「微樂志工」號召募集平板　台灣大率先認捐100台

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

弱勢兒少停課不停學！「微樂志工」號召募集平板　台灣大率先認捐100台

疫情重創經濟》盧信昌／如何結合補貼與商業　將成台灣再出發關鍵

疫情免出門生鮮蔬果送到家　嘉縣推網宅配蔬果箱

亡夫「賣2套房」打賞抖音女主播！　老婆、媽還要租房住

原物料飆漲讓工具機業做白工！許文憲呼籲政府出手解決問題

臉書po「東大門夜市拆光夷為平地」！花蓮民眾遭警截圖法辦

大台中有線電視申請CH52上架《華視新聞資訊台》

快訊／台南增2例「親友接觸感染」　曾去花蓮、小7、牛排館

高雄男連2天「無罩」騎車被抓包　衛生局擬重罰1.5萬

為了保護媽媽！屠夫殘忍砍死哥哥和大嫂　1歲姪子也被斬斷四肢

棒協宣布組隊備戰5搶1資格賽　6月22日墨西哥開打　

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

公益熱門新聞

弱勢兒少停課不停學　台灣大認捐100台平板

新北加油！一起支持防疫英雄

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

發酵夢想5名高關懷青少年揉出冠軍吐司

全台首次公益團體登東森購物開賣

UNIQLO傳愛　帶孩子做自己的主人

魏應充隔空資助　六月接力延續愛

立人獻愛心成受贈單位寒冬暖流

東森員工捐血衝第一　王令麟盼救血荒

兩岸小天使赴上海3天2夜文化交流

ETtoday新聞雲邀您送愛到部落

排笛、直排輪讓偏鄉學童活出精彩

東森爸爸王令麟獲華人公益節表揚

更多熱門

相關新聞

快訊／日盛銀土城分行1內勤確診！　接觸者居家自主管理

快訊／日盛銀土城分行1內勤確診！　接觸者居家自主管理

金融業確診連環爆，染疫人數33人！日盛銀今（26）日證實，土城分行1內勤確診，公司已通知分行同仁近期安排篩檢，費用公司埋單。

除秀妃養生館還有5家也違法！　彰檢主動偵辦

除秀妃養生館還有5家也違法！　彰檢主動偵辦

爸媽嚇壞！2月嬰也染疫　醫師：寶寶這2情況速就醫

爸媽嚇壞！2月嬰也染疫　醫師：寶寶這2情況速就醫

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染台灣大哥大弱勢兒少停課不停學平板微樂志工公益

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

快訊／再增11死！今日增633確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

快訊／蔡英文：已購買3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

王大陸擁吻《青春有你2》蔡卓宜

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面