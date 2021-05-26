50多歲男確診隔天死亡！莊人祥曝「慢性病史」：5／7就有症狀

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心說明，新增11例死亡個案中，有9男2女，年齡介於50多歲至70多歲。其中，7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史。對此，指揮中心也說明今（26）日確診死亡個案的狀況，一名50多歲男性具有高血壓病史，5月7日發病，21日採檢後於23日確診，但在24日就死亡。

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增304例COVID-19確定病例，分別為302例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案331例，總計635例。確診個案中新增11例死亡。

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指揮中心說明，新增11例死亡個案（案2865、2877、3305、3213、3980、4273、4373、4666、4984、5098、5869）中，為9男2女，年齡介於50多歲至70多歲。發病日/採檢日介於5月7日至5月25日，確診日介於5月21日至5月26日，死亡日介於5月23日至5月25日。死亡個案中7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心發言人莊人祥則說，關於5月7日較早發病的個案，身分是50多歲男性，有高血壓的病史，5月7日時出現呼吸困難、咳嗽跟發燒等症狀，但因為家人有確診，擔心自己感染，所以在5月21日自行就醫採檢，就醫時也說明5月7日有疑似症狀，5月23日檢驗陽性確診後，24日死亡。