最美魚販秀護理師證照！母准回醫院抗疫　網讚：勇敢但要注意安全

▲劉心語秀護理師證照。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲日前發出徵集令，希望退休、離職的醫療人員能支援到防疫前線作戰，已有上千人挺身而出，連曾有4年ICU資歷的「最美魚販」阿澎（劉心語）都直言無法置身事外，近日回到社頭市場幫忙父母賣魚，說服家人，決定接受徵召，盡自己的一份力量。

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▲劉心語近日回到社頭市場幫忙賣魚。（圖／民眾提供）

阿澎（劉心語）的第一份工作是護理師，在義大外科加護病房就職，有4年多的資歷，2019年才離開該單位，看到最近疫情肆虐，導致醫療體系緊繃，她坦言和家人商量過後，獲得了允許，決定上戰場對抗疫情，「每天在電視機前看新聞，真的無法置身事外，可能沒有很多人知道，我一畢業就是在加護病房待了四年多，希望能盡自己一點小小的力量。」

▲劉心語在義大ICU病房當護理師。（圖／劉心語提供，以下同）

阿澎PO文指出，這段時間就先在家幫忙賣魚，畢竟現在錄影、戲劇和單曲計畫也都延期，但我知道不是只有我工作停擺，所以才希望盡自己一點點力量，希望大家可以快點渡過疫情，恢復正常的生活。接著，阿澎也PO出自己上網填寫徵召的資料，表示極大的決心，這份勇氣被不少網友大讚，「感謝妳無私的付出」、「感謝你為抗疫的付出，也請多注意安全」、「妳很勇敢，但是也請注意安全」。

阿澎（劉心語）昨天上午在臉書po文透露，我們家三個小孩都是護理人員，還記得過年時，大姐發燒...下班後到急診快篩，因為報告要隔兩天才會出來，她還不敢回家...自己抱著醫院棉被、枕頭到只有一個人的宿舍....，所以請大家尊重天使，「她們不是服務業，是在救大家的命」，也是在最後一天才說服父母親，支持她回到防疫前線，但為人家長的兩老，還真的會擔心。

文末要請粉絲及網友們一起留言謝謝所有前線人員，更要請大家一起加油做好自己能做的事。

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