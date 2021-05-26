林瑋豐反串事件　國台辦：民進黨自導自演「煽動網軍抹黑大陸」

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

林瑋豐反串事件引起巨大爭議，對此，大陸國台辦26日表示，民進黨當局這類自導自演栽贓嫁禍的戲碼一再上演，只要面臨民眾質疑，就唆使豢養的「網軍」帶風向，「他們一直如此，今後也還會如此。只是面對疫情，這樣的套路用得越多，就越被看破手腳。」

國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上指出，近期台灣新冠肺炎疫情肆虐，嚴重威脅廣大台灣同胞的生命健康安全，島內有關機構和人士迫切希望民進黨當局及時採取措施封堵防疫漏洞，一再呼籲普篩、快篩、買疫苗，卻被民進黨當局貼上政治標籤，「不僅如此，民進黨當局還故伎重施，煽動網軍演了一出甩鍋抹黑大陸的所謂『認知作戰』鬧劇，試圖轉移視線、欺騙島內民眾。」

▼林瑋豐涉自導自演、散播假消息，檢警已展開追查。（圖／記者張君豪翻攝）



朱鳳蓮提到，民進黨當局這類自導自演栽贓嫁禍的戲碼一再上演，從進口含萊克多巴胺的豬肉到出口菠蘿（鳳梨），從藻礁保護到台鐵失事，只要面臨民眾質疑，他們就唆使豢養的「網軍」帶風向，「甩鍋推責、轉移焦點成了他們用的最拿手的套路。他們一直如此，今後也還會如此。只是面對疫情，這樣的套路用得越多，就越被看破手腳。」

朱鳳蓮強調，作為血脈相連的一家人，大陸願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快加強疫情防控，「在事關廣大台灣同胞生命健康安全的疫情防控上操弄政治，是極不道德的，是對廣大台胞極不負責任的。」