停課延長「神器手掌」都打掉了　家長崩潰補貨：怕不夠

記者黃翊婷／綜合報導

全國第三級防疫警戒延長至6月14日，學校的停課日期也跟著延長，讓許多家長超崩潰。一名網友在臉書「爆廢公社」PO文分享，已經升格當爸媽的朋友得知停課延長，雖然家裡還有2根愛的小手，但擔心不夠用，還是馬上跑去補貨。

▲停課延長讓許多家長超崩潰。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，因為隔日要拜拜，他25日外出購買水果、餅乾，恰巧遇到朋友在賣場找東西，一問之下才知道對方要買愛的小手，理由是「聽說又要延長（停課）時間，我家裡只有2根，怕不夠」，而且其中一根的手掌已經被打掉了。

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朋友一度還擔心是不是打得太凶狠了，原PO則半開玩笑回應，「既然要修理，幹嘛考慮有沒有手？沒有手打起來更痛」。沒想到這篇文章一公開，留言區馬上變成小朋友的惡夢，甚至還釣出另外2種「阿母神器」，分別是熱熔膠條和衣架，「熱熔膠便宜、輕巧、耐打、好握、好收」、「我家有4條熱熔膠」、「其實曬衣架也很好用」、「我都用衣架」。

還有不少媽媽留言分享多年經驗總結出來的祕訣，「會買愛的小手都是菜鳥媽媽，資深老媽周邊處處是暗器」。也有好心網友提醒，適當的小懲罰並無不妥，但要注意別打過頭，「孩子能疼不能寵，寵會變成無法無天的屁孩」。

不過，雖然有許多父母仍習慣以體罰的方式管教孩子，但近年來也有越來越多父母採取「溫柔且有原則」的方式來教育孩子，畢竟過度打罵可能會造成孩子心理受創。兒科醫師楊為傑也曾在臉書PO文分享，他個人最非常推薦的方法之一，就是「訂家規」，把底線畫出來，讓孩子清楚知道哪些規矩是他必須遵守的，對孩子的管教，也要注意是針對「行為」，而非針對個人。

▼原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）