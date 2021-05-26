　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停課延長「神器手掌」都打掉了　家長崩潰補貨：怕不夠

記者黃翊婷／綜合報導

全國第三級防疫警戒延長至6月14日，學校的停課日期也跟著延長，讓許多家長超崩潰。一名網友在臉書「爆廢公社」PO文分享，已經升格當爸媽的朋友得知停課延長，雖然家裡還有2根愛的小手，但擔心不夠用，還是馬上跑去補貨。

▲▼少子化,出生率,小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力。（圖／記者李毓康攝）

▲停課延長讓許多家長超崩潰。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，因為隔日要拜拜，他25日外出購買水果、餅乾，恰巧遇到朋友在賣場找東西，一問之下才知道對方要買愛的小手，理由是「聽說又要延長（停課）時間，我家裡只有2根，怕不夠」，而且其中一根的手掌已經被打掉了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朋友一度還擔心是不是打得太凶狠了，原PO則半開玩笑回應，「既然要修理，幹嘛考慮有沒有手？沒有手打起來更痛」。沒想到這篇文章一公開，留言區馬上變成小朋友的惡夢，甚至還釣出另外2種「阿母神器」，分別是熱熔膠條和衣架，「熱熔膠便宜、輕巧、耐打、好握、好收」、「我家有4條熱熔膠」、「其實曬衣架也很好用」、「我都用衣架」。

還有不少媽媽留言分享多年經驗總結出來的祕訣，「會買愛的小手都是菜鳥媽媽，資深老媽周邊處處是暗器」。也有好心網友提醒，適當的小懲罰並無不妥，但要注意別打過頭，「孩子能疼不能寵，寵會變成無法無天的屁孩」。

不過，雖然有許多父母仍習慣以體罰的方式管教孩子，但近年來也有越來越多父母採取「溫柔且有原則」的方式來教育孩子，畢竟過度打罵可能會造成孩子心理受創。兒科醫師楊為傑也曾在臉書PO文分享，他個人最非常推薦的方法之一，就是「訂家規」，把底線畫出來，讓孩子清楚知道哪些規矩是他必須遵守的，對孩子的管教，也要注意是針對「行為」，而非針對個人。

▼原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

停課延長「手掌」都打掉了，家長崩潰補貨神器「怕不夠」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

ET快訊
八大行業無視禁令！　蘇貞昌：業者、工作者、顧客全都罰
中和某公司下令「確診要懲處、取消年終」　侯友宜回應了
南投要買30萬劑「復必泰」疫苗　她爆：有發生瑕疵效期只到6月
快訊／還缺5萬劑！　新北重災區僅分配1.8萬劑疫苗
快訊／中正一分局派出所警員「快篩陽性」
《時代》評台灣防疫是「吹牛」　前外交官：台人看了應很不舒服
繳不出租金、貸款怎辦？律師曝「就讓房東告」：輸了不會如何
發票中1萬！他點開通知秒心寒　眾人一看：也太剛好

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今起「北患南送」　中國附醫清空第一醫療大樓、榮總急調90多床

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

不斷更新／疫苗荒！全台庫存總整理　北市已一瓶不剩

不定額補助！觀光業按「營運衰退比例」紓困　旅行社取消出團也補

林明溱要買「復必泰」疫苗　蔡培慧爆：發生過瑕疵且效期只到6月

北市聯醫「醫療崩壞」！指揮中心：患者轉送外縣市、重症才住院

停課撞期末考、疫情衝擊大學指考！教育部下午邀22縣市開視訊會

疫情無法上街賣雜誌⋯《大誌》啟動線上訂　幫販售員度過難關

失智長輩不戴口罩、吵著要出門！靠「這7招」破解就對了

停課延長「神器手掌」都打掉了　家長崩潰補貨：怕不夠

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

今起「北患南送」　中國附醫清空第一醫療大樓、榮總急調90多床

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

不斷更新／疫苗荒！全台庫存總整理　北市已一瓶不剩

不定額補助！觀光業按「營運衰退比例」紓困　旅行社取消出團也補

林明溱要買「復必泰」疫苗　蔡培慧爆：發生過瑕疵且效期只到6月

北市聯醫「醫療崩壞」！指揮中心：患者轉送外縣市、重症才住院

停課撞期末考、疫情衝擊大學指考！教育部下午邀22縣市開視訊會

疫情無法上街賣雜誌⋯《大誌》啟動線上訂　幫販售員度過難關

失智長輩不戴口罩、吵著要出門！靠「這7招」破解就對了

停課延長「神器手掌」都打掉了　家長崩潰補貨：怕不夠

今起「北患南送」　中國附醫清空第一醫療大樓、榮總急調90多床

最低26折！築間餐飲集團開放外帶　和牛海陸便當200元有找

整形名醫張耀元涉嫌下藥性侵熟女　更一審仍判4年

八大行業無視禁令成破口　蘇貞昌：業者、工作者、顧客全都重罰

重溫拉昆市警局！黎明死線X惡靈古堡合作公開　里昂、吉兒回來了

全台10警染疫全在雙北！支援快篩站、追確診失聯...盼優先打疫苗

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

狂噴殺蟲劑爆炸「門窗全被炸飛」　女重傷送醫...家人：噴到蚊香

1個「偶然」發現虛幣交易bug　9泰達幣大盜1晚撈2500萬

疫情求生！阿基師飯店十天業績破百萬　全靠牛肉麵、雞湯調理包

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

整片X光白掉！確診看似「輕症」24小時急速惡化插管

獨／雲科大成無罩天堂　多人未戴口罩+聊天

她請假顧孩下個月吃土！他霸氣一句話暖哭網

更多熱門

相關新聞

澳門新增1例無症狀！曾在台灣轉機

澳門新增1例無症狀！曾在台灣轉機

據澳門特區政府網站通報，一名5月19日入境、曾到過國外的澳門居民24日核酸檢測呈弱陽性，被列為第51例輸入性無症狀確診病例。通報顯示，該名患者曾在台灣轉機入境。

疫苗荒！全台庫存總整理

疫苗荒！全台庫存總整理

佛心！花旗因應3級警戒延長　提供員工5.5天有薪「家庭照顧假」

佛心！花旗因應3級警戒延長　提供員工5.5天有薪「家庭照顧假」

桃市府爭取機場、民航業3.5萬人優先施打疫苗

桃市府爭取機場、民航業3.5萬人優先施打疫苗

名醫曝「做好1件事」：這天確診數有望趨緩

名醫曝「做好1件事」：這天確診數有望趨緩

關鍵字：

新冠肺炎台灣疫情爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面