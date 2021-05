《時代》評台灣防疫是「吹牛」　前外交官：台人看了應很不舒服

▲《時代》評論台灣防疫。(圖/翻攝自《TIME》)



台灣曾是全球防疫模範生,不過近期本土案例大爆引來國際關注,日前《時代雜誌》刊文評論台灣防疫,批評台灣防疫先前都是吹牛,現在終於破功,甚至在文內大酸,台灣所吹捧的優良防疫只需要一杯「秘密的小茶水」就可以全然失守,引發熱議。

《時代雜誌》近日以「錯誤的的安全感和秘密的小茶水,如何破壞台灣對新冠肺癌的防禦」為題,重批台灣的防疫吹牛破功,甚至在文內直指「想崩壞最被全球吹捧的新冠肺炎防禦,只需要一杯秘密的茶水。」(All it took to break down the world’s most vaunted COVID-19 defense was a little secret tea.)

對此,前外交官劉仕傑在臉書上表示,相信很多台灣人「看了很不舒服」,但他先前曾強調,大量外媒來台的確是好事,但台灣一定要做好心理準備,「 畢竟外媒不會整天說台灣好棒棒」,果不其然,過了幾天《時代雜誌》評論台灣防疫的文章立即上線,甚至在文內使用了「vaunt」一詞,意指台灣先前的優良防疫大多是被吹捧。

劉仕傑指出,對於外媒對台灣的報導,台灣人一定要平常心看待,綜觀《時代雜誌》報導全文,其實內容算平實,文章內雖然有提及「3+11華航諾富特事件」和「疫苗不足」的問題,但重點仍在台灣社會在這波疫情來襲之前,整體鬆懈下來的心情。「其實這跟彭博新聞社之前那篇報導,用complacency(自滿)來形容台灣政府及社會過於鬆懈,兩篇意思類似。」

據了解,《時代雜誌》該篇全文提及,台灣在去年迅速領先全球控制疫情後,在去年夏天起就逐漸放鬆警惕,重辦音樂會、棒球比賽、宗教活動等,家庭聚餐也開始越來越普遍。但隨著爆發華航諾富特事件,再延伸出「蘆洲獅子王」、「萬華茶室」等,台灣防疫開始崩潰。

報導指出,台灣近期爆發的本土病例大部分都是「英國變種病毒」,讓整體情況變複雜的原因則是因為,許多患者都只有輕微症狀甚至是無症狀,因此等到他們發現自己在傳播病毒時早已為時已晚。更重要的是,台灣疫苗短缺,因此台灣的疫苗接種工作幾乎沒有在進行,甚至在得到了30萬劑AZ疫苗後,接種率只有2%。

最後,報導也指出,所幸台灣在此次疫情爆發後也立刻做出反應,不但迅速在疫情熱點地區開設快篩站,更立即限制聚會規模、祭出口罩令、宣布停課及呼籲民眾留在家中,而大多數台灣人甚至比政府更加謹慎,除了看到確診案例激增衝去賣場囤貨的民眾外,大部分人都選擇留在家中,許多餐館也關閉、禁止內用;台灣人也紛紛在社群媒體上呼籲,「看好了世界,台灣只會示範一次如何在兩週內解除三級警報」,替台灣防疫加油打氣。