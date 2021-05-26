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《時代》評台灣防疫是「吹牛」　前外交官：台人看了應很不舒服

▲《時代》評論台灣防疫。（圖／翻攝自《TIME》）

▲《時代》評論台灣防疫。（圖／翻攝自《TIME》）

實習記者周依儒／綜合報導

台灣曾是全球防疫模範生，不過近期本土案例大爆引來國際關注，日前《時代雜誌》刊文評論台灣防疫，批評台灣防疫先前都是吹牛，現在終於破功，甚至在文內大酸，台灣所吹捧的優良防疫只需要一杯「秘密的小茶水」就可以全然失守，引發熱議。

《時代雜誌》近日以「錯誤的的安全感和秘密的小茶水，如何破壞台灣對新冠肺癌的防禦」為題，重批台灣的防疫吹牛破功，甚至在文內直指「想崩壞最被全球吹捧的新冠肺炎防禦，只需要一杯秘密的茶水。」（All it took to break down the world’s most vaunted COVID-19 defense was a little secret tea.）

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《時代》評論台灣防疫只要靠「一杯秘密的小茶」就可以崩壞。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，前外交官劉仕傑在臉書上表示，相信很多台灣人「看了很不舒服」，但他先前曾強調，大量外媒來台的確是好事，但台灣一定要做好心理準備，「 畢竟外媒不會整天說台灣好棒棒」，果不其然，過了幾天《時代雜誌》評論台灣防疫的文章立即上線，甚至在文內使用了「vaunt」一詞，意指台灣先前的優良防疫大多是被吹捧。

劉仕傑指出，對於外媒對台灣的報導，台灣人一定要平常心看待，綜觀《時代雜誌》報導全文，其實內容算平實，文章內雖然有提及「3+11華航諾富特事件」和「疫苗不足」的問題，但重點仍在台灣社會在這波疫情來襲之前，整體鬆懈下來的心情。「其實這跟彭博新聞社之前那篇報導，用complacency（自滿）來形容台灣政府及社會過於鬆懈，兩篇意思類似。」

▲自費COVID-19疫苗開打首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣疫苗先前施打率低，現在又面臨不足的問題。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，《時代雜誌》該篇全文提及，台灣在去年迅速領先全球控制疫情後，在去年夏天起就逐漸放鬆警惕，重辦音樂會、棒球比賽、宗教活動等，家庭聚餐也開始越來越普遍。但隨著爆發華航諾富特事件，再延伸出「蘆洲獅子王」、「萬華茶室」等，台灣防疫開始崩潰。 

報導指出，台灣近期爆發的本土病例大部分都是「英國變種病毒」，讓整體情況變複雜的原因則是因為，許多患者都只有輕微症狀甚至是無症狀，因此等到他們發現自己在傳播病毒時早已為時已晚。更重要的是，台灣疫苗短缺，因此台灣的疫苗接種工作幾乎沒有在進行，甚至在得到了30萬劑AZ疫苗後，接種率只有2%。

最後，報導也指出，所幸台灣在此次疫情爆發後也立刻做出反應，不但迅速在疫情熱點地區開設快篩站，更立即限制聚會規模、祭出口罩令、宣布停課及呼籲民眾留在家中，而大多數台灣人甚至比政府更加謹慎，除了看到確診案例激增衝去賣場囤貨的民眾外，大部分人都選擇留在家中，許多餐館也關閉、禁止內用；台灣人也紛紛在社群媒體上呼籲，「看好了世界，台灣只會示範一次如何在兩週內解除三級警報」，替台灣防疫加油打氣。

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