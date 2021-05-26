台灣防疫神話破滅！　BBC曝背後4關鍵：「外緊內鬆」誤以為安全

▲ 新店耕莘醫院社區篩檢站。（圖／記者宋良義攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣截至25日累計逾4000人確診新冠肺炎，初期被譽為抗疫模範生，如今面臨疫情反撲危機，引發外媒關注背後原因。《英國廣播公司》（BBC）報導，台灣社會與經濟活動過去一年多來照常進行，4月底以來卻接連發生諾富特酒店、萬華茶室群聚等事件，「防疫神話」在短短幾周內破滅，第三級防疫警戒延長至6月中，只差一步就要封城，並指出以下4個導致台灣防疫出現破口的關鍵。

BBC首先點出「外緊內鬆和安全錯覺」，指出台灣在疫情初期立刻關閉邊界，針對入境者實施嚴格隔離與篩檢，少數入境的確診者也獲得妥善治療，長期下來使台灣人失去警戒心，誤以為社區很安全。尤其航空公司機組員檢疫措施由居家檢疫14日放寬至3+11，加上防疫旅館疏失，點燃華航機師諾富特酒店群聚，而英國變種病毒株B.1.1.7很可能就是因此進入社區。

第二，BBC探討台灣人「為何不打疫苗？」台灣疫苗接種率遠低於其他國家，首先因這波本土疫情爆發前，台灣相對安全，許多人不認為有其必要。其次，疫苗安全性引起台灣人憂慮，尤其AZ疫苗出現血栓甚至死亡個案。此外，政府採購疫苗速度也落後其他國家。不過一二個月前，要不要打疫苗、誰優先打疫苗還是台灣人熱烈討論的話題，如今人人都想排隊施打，但台灣目前僅到貨30萬劑疫苗。政府現已宣布暫停自費接種，以因應醫療資源分配。

▲ 亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

BBC接著點出近來台灣疫情關鍵字「校正回歸」，由衛福部長陳時中首先提出，意即將檢測塞車導致延遲回報的確診病例數回溯並追加至先前數據，令大批民眾摸不著頭緒，就連台北市長柯文哲也沒聽過。但事實上，全球多國在疫情爆發初期都有類似狀況，因疑似病例激增導致檢測量能不足，例如英國。

最後，BBC提到台灣的「超前部署和造神運動」，隨著本土疫情擴散，過去一年來因防疫成績處於民意高點的民進黨如今幾乎被趁勢猛攻的國民黨打趴。國民黨不少民意代表怒罵，陳時中過去被捧得像神，無人敢出面批評，超前部署的假象也被戳破，直指他該負最大責任。

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