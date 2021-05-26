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網購農產品大整理快存起來　宅在家安心買菜

▲▼蔬菜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲疫情期間避免到市場人擠人，可以多利用電商平台上網買菜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情嚴峻讓人心驚驚，但生活要過、三餐要顧，想外出採買生鮮蔬果，又擔心到市場人擠人群聚增加感染風險的話，可以多利用電商平台上網買菜，免出門，直接宅配送到家，而現在除了有便利的「鮮食箱」可以一箱購足，網路上也有不少關於網購農產品資訊大整理，方便大家採買，又可以幫助小農。

全台升級三級警戒後，學校停課，不少餐廳也暫停營業，擔心菜農受影響損失慘重，臉書粉絲團「蠢羊與奇怪生物」主動整理了一份網購蔬果箱清單https://reurl.cc/e90ZXW，集結地方政府、農會、各地小農蔬菜箱等多達51筆販售資訊，並附上連結，在家一指下單後，就有新鮮蔬果直送到府。這份整理文22日一貼出去後，不到一小時通路貨都掃光，讓小編直呼「大家的購買力好像超乎我的想像」。

網購農產品大整理（圖／翻攝自「蠢羊與奇怪生物」臉書粉絲團）

網購農產品大整理（圖／翻攝自「蠢羊與奇怪生物」臉書粉絲團）

網購農產品大整理持續更新，有需要的人可以參考。（圖／翻攝自「蠢羊與奇怪生物」臉書粉絲團）

這份整理清單將隨時更新，提供轉傳分享之外，「蠢羊與奇怪生物」指出，蔬果大家習慣吃新鮮的，網路購買資訊較少，以及農家也是相對有資訊落差的群體，所以決定協助曝光的名單以蔬果為主。粉專也提醒，「很多網址不是只有賣菜，有的連肉、海鮮、乳製品都買得到喔！農民朋友們整菜、出貨也需要時間，大家可以慢慢來～有需要再下單喔！」另外，有些蔬菜箱雖然賣光，但很多只是暫時，大家可以先存起來，需要買菜時再翻出來看一下。

g0v宅在家買菜共筆（圖／翻攝自「g0v 宅在家買菜共筆」表單）

宅在家買菜共筆方便大家不出門也能採買生鮮蔬果。（圖／翻攝自「g0v 宅在家買菜共筆」表單）

疫情期間為減少出門採買的不必要接觸，零時政府宣言g0v也製作了一份「宅在家買菜共筆」，表單主要分為「當日可到生鮮」、「蔬菜箱共筆」、「線上買菜連結」等欄位，除了列出平台業者、費用、配送限制、優惠以及感想分享，其中，蔬菜箱共筆頁面附有「內容物」說明，線上買菜連結頁面則有「免運門檻」、「優惠」等。這份共筆表單也開放給網友們一起協助整理，直接動手幫忙新增推薦，在留言區也能看到大家的心得分享。

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