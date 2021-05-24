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在家買菜！疫情讓生鮮蔬果爆單6倍　網購速推宅安心鮮食箱

東森購物ETmall旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」（圖／東森購物提供）

▲自疫情爆發以來，東森購物ETmall站上生鮮蔬果類訂單暴增。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情持續延燒，想採買生鮮蔬果，卻又擔心賣場、菜市場群聚增加感染風險，不少人改從網路平台下單選購，一樣能買到新鮮且優質的農產食品之外，更重要的是可以宅配到府，待在家做好防疫，而宅配商機加上囤糧需求，帶動訂購量暴增，東森購物ETmall觀察，自疫情爆發以來，站上生鮮蔬果類訂單暴增，業績成長達6倍，物流配送已積極增加量能，目前配送一切正常，同時也特別加強消毒防疫工作。

東森購物ETmall旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，品項數達1萬件，其中有將近5,000件是冷藏、冷凍生鮮品項，蔬菜也都會做農藥殘留檢測並公布於購買頁面上，自疫情增溫後，統計業績已成長4～5倍，消費者大多訂購蔬菜、肉類，其中各式新鮮葉菜及當季水果最夯，並以新北地區配送最多；快速到貨服務部分，每日配送量能固定，過去消費者下訂最快4小時送達，最慢1～2天到貨，現在因為訂單量暴增，若消費者選擇配送時段剛好運量滿額，則需往後選擇，約等待3～5天到貨。

為了讓民眾方便採買，熊媽媽買菜網推出「宅安心鮮食箱」，包括蔬果、牛肉、豬肉、雞肉、海鮮、海陸等6種不同組合供選購，以蔬果箱為例，嚴選當季蔬菜內含葉菜4包、花果菜2包、根莖菜3包、水果2種、洗選蛋10入1盒，特價499元；海陸組嚴選「噶瑪蘭」黑豬絞肉、格陵蘭比目魚（扁鱈）、鮮凍草蝦約10隻、「卜蜂」去骨帶皮腿肉（帶腳踝）、美國chocie嫩肩霜降火鍋片，人氣海陸食材一整組賣599元，在家抗疫也能煮出一桌山珍海味。

熊媽媽買菜網推出「宅安心鮮食箱」（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

▲▼熊媽媽買菜網推出「宅安心鮮食箱」，共有6種組合可選。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

熊媽媽買菜網推出「宅安心鮮食箱」（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

疫情期間，熊媽媽買菜網採取零接觸配送，暫停貨到付款，建議消費者利用線上付款，快配員也會全程戴口罩及手套，每小時定時酒精消毒配送箱，且送貨到家門口或管理室，不配送上樓，到府前會先電聯，此外，快配區配送時段改為早上、下午、晚上，並新增不指定時段宅配選項，讓民眾不出門可以安心選購。

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