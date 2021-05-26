金門快篩令反轉3天和解！機場快篩站今啟用　楊鎮浯謝中央讓步

記者黃翊婷／綜合報導

金門縣政府有意執行入境快篩，但隨即被中央流行疫情指揮中心否決，地方、中央不同調，一度掀起各界熱議。不過，指揮中心25日針對離島採檢放寬相關規定，金門縣長楊鎮浯同日晚間在臉書PO文，感謝中央讓步，而波折不斷的快篩站最終決定設於金門航空站，並於26日中午正式啟用。

▲金門縣政府在尚義機場設立清消門。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府23日公告，自24日起抵達金門的旅客，應提供3日內新冠肺炎檢驗陰性報告，無法提供者須配合接受快篩，結果24日凌晨就被指揮中心認定此舉違法。縣長楊鎮浯24日一早前往金門機場，卻發現快篩站被拆除了，當場發飆並追問航空站主任，「不管是不是自願，都不行嗎」、「還沒反映之前，通通不曉得狀況就拆掉，那自願的呢」。

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對此，指揮中心25日針對離島採檢放寬相關規定，同意金門縣、澎湖縣、連江縣等3離島，得在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務，但不能強制採檢。這場為期3天的「快篩令」爭議才總算落幕。

▲快篩站日前被拆除，讓楊鎮浯當場發飆 。（圖／記者林名揚攝）

楊鎮浯25日晚間在臉書PO文，開頭便表明感謝中央的善意回應，也很肯定中央聽見離島的聲音，畢竟防疫才是現在的第一要務，縣府超前部署成立快篩站，雖然過程有些波折，但總算確定下來了，一切維持原計畫，將快篩站設立於金門航空站，並於26日中午正式啟用。

「過程不重要，最重要的是能為金門守住這片淨土。」楊鎮浯也在文末提醒，快篩站啟用後提供自願性採檢服務，民眾別以為快篩陰性就代表不會染疫，還是要嚴守戴口罩、勤洗手、少群聚等防疫規範，一起努力守住金門零確診。

▼楊鎮浯臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門楊鎮浯）