金門快篩令反轉3天和解！機場快篩站今啟用　楊鎮浯謝中央讓步

記者黃翊婷／綜合報導
金門縣政府有意執行入境快篩，但隨即被中央流行疫情指揮中心否決，地方、中央不同調，一度掀起各界熱議。不過，指揮中心25日針對離島採檢放寬相關規定，金門縣長楊鎮浯同日晚間在臉書PO文，感謝中央讓步，而波折不斷的快篩站最終決定設於金門航空站，並於26日中午正式啟用。
▲金門縣政府在尚義機場設立清消門。（圖／記者林名揚翻攝）
金門縣政府23日公告，自24日起抵達金門的旅客，應提供3日內新冠肺炎檢驗陰性報告，無法提供者須配合接受快篩，結果24日凌晨就被指揮中心認定此舉違法。縣長楊鎮浯24日一早前往金門機場，卻發現快篩站被拆除了，當場發飆並追問航空站主任，「不管是不是自願，都不行嗎」、「還沒反映之前，通通不曉得狀況就拆掉，那自願的呢」。
對此，指揮中心25日針對離島採檢放寬相關規定，同意金門縣、澎湖縣、連江縣等3離島，得在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務，但不能強制採檢。這場為期3天的「快篩令」爭議才總算落幕。
▲快篩站日前被拆除，讓楊鎮浯當場發飆 。（圖／記者林名揚攝）
楊鎮浯25日晚間在臉書PO文，開頭便表明感謝中央的善意回應，也很肯定中央聽見離島的聲音，畢竟防疫才是現在的第一要務，縣府超前部署成立快篩站，雖然過程有些波折，但總算確定下來了，一切維持原計畫，將快篩站設立於金門航空站，並於26日中午正式啟用。
「過程不重要，最重要的是能為金門守住這片淨土。」楊鎮浯也在文末提醒，快篩站啟用後提供自願性採檢服務，民眾別以為快篩陰性就代表不會染疫，還是要嚴守戴口罩、勤洗手、少群聚等防疫規範，一起努力守住金門零確診。
▼楊鎮浯臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門楊鎮浯）
#肯定中央聽見離島的聲音 #鎮浯強調防疫不分中央地方 稍早中央疫情指揮中心發布離島三縣可在符合相關條件及流程下提供自願性採檢服務，鎮浯聽到消息後肯定中央善意回應，也重申防疫是第一要務。 疫情不斷擴大，縣府超前部署成立快篩站，雖然過程有些...由躍動金門-楊鎮浯發佈於 2021年5月25日 星期二
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