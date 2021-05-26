　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金門快篩令反轉3天和解！機場快篩站今啟用　楊鎮浯謝中央讓步

記者黃翊婷／綜合報導

金門縣政府有意執行入境快篩，但隨即被中央流行疫情指揮中心否決，地方、中央不同調，一度掀起各界熱議。不過，指揮中心25日針對離島採檢放寬相關規定，金門縣長楊鎮浯同日晚間在臉書PO文，感謝中央讓步，而波折不斷的快篩站最終決定設於金門航空站，並於26日中午正式啟用。

▲▼金門縣府在尚義機場設立清消門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府在尚義機場設立清消門。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府23日公告，自24日起抵達金門的旅客，應提供3日內新冠肺炎檢驗陰性報告，無法提供者須配合接受快篩，結果24日凌晨就被指揮中心認定此舉違法。縣長楊鎮浯24日一早前往金門機場，卻發現快篩站被拆除了，當場發飆並追問航空站主任，「不管是不是自願，都不行嗎」、「還沒反映之前，通通不曉得狀況就拆掉，那自願的呢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，指揮中心25日針對離島採檢放寬相關規定，同意金門縣、澎湖縣、連江縣等3離島，得在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務，但不能強制採檢。這場為期3天的「快篩令」爭議才總算落幕。

▲金門快篩站被拆除，楊鎮浯發飆 。（圖／記者林名揚攝）

▲快篩站日前被拆除，讓楊鎮浯當場發飆 。（圖／記者林名揚攝）

楊鎮浯25日晚間在臉書PO文，開頭便表明感謝中央的善意回應，也很肯定中央聽見離島的聲音，畢竟防疫才是現在的第一要務，縣府超前部署成立快篩站，雖然過程有些波折，但總算確定下來了，一切維持原計畫，將快篩站設立於金門航空站，並於26日中午正式啟用。

「過程不重要，最重要的是能為金門守住這片淨土。」楊鎮浯也在文末提醒，快篩站啟用後提供自願性採檢服務，民眾別以為快篩陰性就代表不會染疫，還是要嚴守戴口罩、勤洗手、少群聚等防疫規範，一起努力守住金門零確診。

▼楊鎮浯臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門楊鎮浯）

金門縣長楊鎮浯PO文感謝中央聽取地方民意。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門楊鎮浯）

#肯定中央聽見離島的聲音 #鎮浯強調防疫不分中央地方 稍早中央疫情指揮中心發布離島三縣可在符合相關條件及流程下提供自願性採檢服務，鎮浯聽到消息後肯定中央善意回應，也重申防疫是第一要務。 疫情不斷擴大，縣府超前部署成立快篩站，雖然過程有些...

躍動金門-楊鎮浯發佈於 2021年5月25日 星期二

ET快訊
中央抗疫新規定曝！　快篩陽性「在家隔離可能變常態」
全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年
雲端發票「消費1億」只中600元　明細曝光傻眼：這麼慘
陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情
本土破4000！最新地圖「本島全變色」　最後淨土也失守
新北公司「1員工確診就取消年終」　勞工局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

居家隔離者要求餐點放門口　外送員狠拒：已超越我的底線

養生變養毒！彰化秀妃「老司機內幕」曝　新竹男南下衝一波確診

「本土破4000人」最新地圖曝　本島全變色！最後淨土也失守

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

新北公司「1員工確診就取消年終」　勞工局回應了

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

金門快篩令反轉3天和解！機場快篩站今啟用　楊鎮浯謝中央讓步

抗疫500天　陳時中哭過這2次！前後差很大

「防疫實聯衝衝衝」爆外洩百萬人個資　LINE官帳緊急下架

花蓮一夜2震「地鳴聲」吵醒鄉民 　規模4.9最大震度4級

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

居家隔離者要求餐點放門口　外送員狠拒：已超越我的底線

養生變養毒！彰化秀妃「老司機內幕」曝　新竹男南下衝一波確診

「本土破4000人」最新地圖曝　本島全變色！最後淨土也失守

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

新北公司「1員工確診就取消年終」　勞工局回應了

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

金門快篩令反轉3天和解！機場快篩站今啟用　楊鎮浯謝中央讓步

抗疫500天　陳時中哭過這2次！前後差很大

「防疫實聯衝衝衝」爆外洩百萬人個資　LINE官帳緊急下架

花蓮一夜2震「地鳴聲」吵醒鄉民 　規模4.9最大震度4級

常戴口罩也不怕！夏日必備5款「舒緩保濕神品」　泛紅乾癢都消失

子瑜直播談台灣疫情！　甜嗓打氣「大家一起戰勝」

居家隔離者要求餐點放門口　外送員狠拒：已超越我的底線

週末跑陽明山玩！吳鳳痛批遊客自私：疫情就是這樣擴散

高雄男深夜上工失控撞路樹！「白色坐騎」騰空翻覆　他忍痛求救

王柏融勝打感謝谷內？日媒曝真相 杉谷秀中文：打得好！

大蛇丸新片「無罩趴趴走」！他怒截圖公審　網傻眼掀戰：別秀下限

養生變養毒！彰化秀妃「老司機內幕」曝　新竹男南下衝一波確診

網購啦！「芸芸同款」水鑽包現省4萬元　adidas官網藏了「新品66折」

可倫坡外海貨櫃輪大火！25噸化學品100噸油「瀕外洩」危及海豚路線

超療癒！臉上長滿海量密集粉刺　美容師一擠...「奶油花」瞬間噴發

生活熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

她請假顧孩下個月吃土！他霸氣一句話暖哭網

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

解旱有望！　典型梅雨鋒南北徘徊5天時間曝

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

更多熱門

相關新聞

抗疫500天　陳時中哭過這2次！前後差很大

抗疫500天　陳時中哭過這2次！前後差很大

自前（2019）年12月31日開始進行登機檢查起，防堵新冠病毒的作戰已經超過500天，衛福部長陳時中昨（25）日在記者會上提到醫療量能不足、警政同仁頻傳確診時忍不住哽咽，距離他上一次公開落淚則在去年2月4日，首架武漢包機返台發現確診病例時，承受為期一年多的壓力，也能在他的外觀上明顯察覺。

「防疫實聯衝衝衝」爆外洩百萬人個資　LINE官帳緊急下架

「防疫實聯衝衝衝」爆外洩百萬人個資　LINE官帳緊急下架

刑事局國際科3人「打過疫苗」快篩陽性

刑事局國際科3人「打過疫苗」快篩陽性

萬華茶室女南投陪侍　法務部要嚴辦

萬華茶室女南投陪侍　法務部要嚴辦

北榮主任醫師確診！勤務班長「推病床竄各樓」

北榮主任醫師確診！勤務班長「推病床竄各樓」

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

名媛夏黃廉盈宣布離婚！12年「目標不再相同」

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

黃秋生被酸「怕台疫情逃回香港」！348字嗆爆

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

雲端發票消費1億只中600！明細曝光網看傻

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面