全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

▲陽明山停車場周末停了許多車輛，讓台北市長柯文哲忍不住說重話。（圖／翻攝陽明山即時影像）



記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，全台三級警戒延長兩周至6/14，不少企業也讓員工在家遠距上班，減少染疫風險。但律師翁偉倫提醒，如果公務員線上簽到時，不是在家裡而是在外面，可能涉及《刑法》第213條「公務員登載不實罪」 ，最重得處7年徒刑，至於私人企業員工最高判3年。

全台三級警戒，指揮中心呼籲減少不必要的外出，但周末陽明山仍有許多人潮。對此，台北市長柯文哲說了重話，強調停課並非讓學生出門開Party，讓公務人員居家辦公，也不是要讓人全家開車上山遊玩，若沒有必要就待在家裡，出門的話也要維持社交距離。

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根據《刑法》第213條，「公務員明知為不實之事項，而登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上、7年以下有期徒刑。」

▼柯文哲說，讓公務人員居家辦公，也不是要讓人全家開車上山遊玩。（圖／北市府提供）

《自由時報》報導，曾任檢察官的律師翁偉倫解釋，若公務員居家辦公，結果線上簽到時，人根本是在外頭，可能涉犯《刑法》第213條， 最重得處7年徒刑；至於私人企業員工部份，涉犯《刑法》第215條的「業務登載不實罪」，最高判3年。



根據《刑法》第215條，「從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。」