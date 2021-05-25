防疫一起努力！PChome 24h購物全台宅配不分區不間斷

▲PChome 24h購物全台包括雙北各區及醫院等場所宅配不分區不間斷。（圖／PChome 24h購物提供）

消費中心／綜合報導

本土疫情爆發，其中又以雙北影響最嚴重，為減少外出群聚增加感染風險，不少人轉往網購下單補給防疫或民生物資、食材，帶動訂購量暴增，也讓網購平台大爆單，物流業者忙翻天。PChome在5月24日晚間於官網「客服中心即時訊息」發布聲明，表示目前物流夥伴於全台皆照常配送，但為了配合防疫，雙北部分地區將暫停配送上樓服務，若送件地址設有管理室， 將由管理室代收。但無論是已購者或預計下單者，對新規定仍有許多疑問，因此PChome 24h購物於5月25日發了最新聲明如下：

【聲明稿】

針對昨日PChome 24h購物物流服務說明，造成部份誤解，特此再次說明如下：

1. 全台包括雙北各區及醫院等場所宅配不分區不間斷。

2. 針對家電配送服務仍正常進行，唯因應疫情仍持續在全國三級警戒狀態，因此部份區域到府安裝將暫緩，並將以電聯方式另外約定配送與安裝時間。

3. 因應疫情，我們對消費者所造成的困擾與不便深感歉意，也會針對物流相關作業進行滾動式調整，致力滿足消費者需求。

當疫情持續蔓延，整個社會經濟活動都緩慢下來，PChome將持續以Everyday Reliable的精神，堅守崗位，守護我們的家園、我們的每一位朋友與家人，成為民生經濟的社會的備用系統，與大眾齊心抗疫！

站上最新訊息以客服不斷更新公告為準。