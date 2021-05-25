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柯文哲指北市AZ疫苗剩2瓶20人份　指揮中心：至昨日還有7310劑

AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

全台疫情三級警戒，又以雙北病例最多。台北市長柯文哲今日透露，北市衛生局疫苗「只剩2瓶、可打20人」。中央流行疫情指揮中心今（25）日說明，北市截至昨日還有7310劑苗可使用。

中央流行疫情指揮中心公布最新統計，目前國內AZ疫苗接種昨日新增8,110劑，從3月22日開打以來累積接種31萬1678劑，當中有2821人屬於接種第二劑；發言人莊人祥說明，首兩批AZ疫苗全國還有2萬3千多劑可供使用，當中北市還有7310劑，不清楚柯文哲所指只剩2瓶，是否未算入已經配至醫療院所的數量。

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至於COVAX分配的新一批41萬劑AZ疫苗，預計明日完成檢驗封緘，最快後天可以開放接種。莊人祥表示，這批疫苗會先控管給一線醫護、防疫人員接種，主要為先前接種順序1~3類對象，但也會視情況微調，將另行公布；此外，考量先前已經接種第一劑，需於8~12週內完成第二劑接種者，會針對一定時間內施打疫苗對象進行保留。

此外，24日也新增2起疑似疫苗接種後嚴重不良事件；一例為接種後 39 天感到頭痛、單側眼睛畏光、視野缺損，疑似視網膜靜脈阻塞，目前住院治療中；一例為接種當天出現皮疹和呼吸困難，疑似過敏反應且住院觀察 ，目前除肌肉痠痛及頭暈外無其他症狀，已返家休息。

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