快訊／陳時中「哽咽心疼」警察確診　痛批不戴口罩、八大還要偷開

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，繼之前蘆洲警察，今文山區警政單位人員又有2確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會後，也忍不住哽咽道出警政同仁辛苦防疫，更下重話表示「八大還要偷偷開？這些都是加重社會負擔！」他情緒看似快忍不住，立即結束記者會。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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文山第一分局今傳出有3人染疫，副指揮官陳宗彥也在今日下午記者會說明局內最新狀況，文山第一分局勤務指揮中心蕭姓巡佐21日因疑似感冒前往新北市永和區住家附近就醫，22日下午經衛生局通知核酸檢測（PCR）確認為陽性。

陳宗彥說，目前局內是有2位同仁確診，一位是在5月22日確診，目前已去防疫旅館隔離，另一位是在5月25日確診，原本做快篩陰性，後來自行上網查詢，發現自己的PCR報告呈現陽性，目前還在看CT值。

針對警察再有確診個案，陳時中在記者會快結束時，也忍不住繼續談話，直言「大家一直問警察同仁相關卻診，從疫情開始，一有問題就要趕快請警政協助，失聯也是警政、八大行業也是警察、口罩不戴也是警察抓，警察這樣風險非常高。」

陳時中之前曾在武漢包機台商返台確診時，忍不住落淚，今在記者會後段講著也忍不住哽咽，更痛批「大家這應該要自己做好防疫，八大還在開？還要偷偷開？我覺得這都是加重社會的負擔，尤其警察同仁真的很辛苦，沒有好好做事情的應該要檢討。」