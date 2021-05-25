接種2劑疫苗後仍確診！韓「突破性感染」飆增至4人　疑無症狀感染

▲南韓一名20多歲護理師接種2劑輝瑞疫苗，經過14天後依然確診。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年2月下旬開放施打阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞新冠疫苗至今，已有148萬2842人完成2劑疫苗接種，不過最近卻陸續傳出「突破性感染」的病例，繼先前有名20多歲護理師傳出接種2劑疫苗後因家庭群聚而確診，今（25）日又通報3例，目前共累計4例突破性感染。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部25日通報共有4例突破性感染，佔總體完成2劑疫苗接種者比率為0.0003%。美國疾病暨管制中心（CDC）定義，只要完成第2劑疫苗接種的14天以後，體內仍驗出新冠病毒基因或抗原，即使視作突破性感染。

疫調結果指出，目前被診斷為「突破性感染」的4名患者中，有2人被推測可能在接種第2劑疫苗後的14天以內遭到病毒感染，而另外2人則是在接種14天以後感染，不過目前尚無臨床症狀。

據悉，先前一名居住在嶺南地方的20多歲護理師，於3月18日安排接種第1劑輝瑞疫苗，經過3周間隔後，於4月8日接種第2劑疫苗，經過約40天後，於5月18日確診，研判是5月8日出席父母親節家庭聚會時被感染，目前當局正針對感染途徑進行進一步分析。該名護理師感染的並非變種病毒。

南韓防疫當局解釋，「這顯示，無論完成接種哪一款廠牌疫苗，依舊存在著被感染的可能性。不過就算遭到突破性感染確診，其症狀相對而言極有可能為輕症、或是無症狀。經過這段時間分析，新冠疫苗的預防效能可以達到90%，完成預防接種後，更可以大幅降低演變至重症、或2次感染的可能性。」

目前南韓國內可依接種對象年齡層與職業族群安排施打AZ、輝瑞疫苗，而莫德納也將於5月底到貨5萬多劑疫苗。另外，三星生物製藥與莫德納簽約代理生產，預計今年下半季投入生產，業者期盼能與莫德納達成協商，屆時代理生產疫苗可優先供應南韓。

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