8月千萬劑疫苗到貨！品牌不能說 　陳時中曝顧慮：吃虧吃得還不夠嗎

記者洪巧藍／台北報導

疫苗成為解決疫情擴散的重要解方，指揮官陳時中今（25）日宣布，新冠疫苗分批到貨，估計6月有200萬劑，8月底可達到1000萬劑，希望供應廠商按照時程供應。不過，被問及到貨疫苗為何種品牌卻無法透露，陳時中說，「你問我有什麼顧慮，我當然顧慮很大，這段時間我們吃的虧還不夠大嗎？」

▲疫情指揮中心記者會。（圖/疫情指揮中心提供）

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AZ疫苗累計接種超過30萬人次，前兩批僅剩下3萬劑可供使用，而日前到貨的COVAX第二批分配疫苗41萬劑，預計26日可以完成檢驗封緘，隔日開始配送使用。陳時中日前說明，再過2天，41萬劑疫苗就會開打，這一批疫苗會保留控管一部份給第一線風險人員使用；陳時中今表示，風險高的醫護人員，運送人員，防疫旅館加強，集中檢疫所，把防線首起來相關人員，警察同仁，都會在控管施打對象。

另也宣布疫苗預定進貨數量，陳時中說，新冠疫苗分批到貨，6月有200萬劑，8月底可達到1000萬劑，希望供應廠商按照時程供應。

被問及進貨廠牌，陳時中說，「容我說不要講出個別廠牌陳述，現在疫苗各個單位都受到很大的壓力，我們只是希望相關的時程能夠不要改變，所以也特別呼籲能夠進貨如期」。

▲疫苗到貨時程。（圖／指揮中心提供）