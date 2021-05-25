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想抱孩子！和平醫護「洗數十分鐘還是怕自己髒」　4揪心引淚崩

▲▼新冠肺炎 社區快篩站 採樣 檢驗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲疫情爆發，第一線醫護承受著巨大壓力。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

本土疫情未見減緩，醫護人員承受極大壓力，不但要面對不理解民眾的質疑、歧視，甚至因為上班地點充滿感染源，回家後也擔心將病毒傳染給孩子，讓不少醫護疲憊又崩潰。就有網友表示，在與一名和平醫院學姊夜聊近況時，對方情緒崩潰大哭，讓她相當不捨，只能透過電話安慰，「你們都讓我好尊敬及佩服。」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她在與和平醫院的一名學姊電話聊近況時「她崩潰了 」，原因是她在面對充滿感染源的不安、病人家屬的無法體諒、對於家人的愧對、周遭店家的歧視等四種壓力下，已經快被壓垮了，「她說如果是自己壯烈犧牲無所謂，但是我的孩子何辜，下班想抱緊孩子，洗了數十分鐘的澡還是害怕自己髒。」

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▲▼新北土城快篩發號碼牌。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北土城快篩站。（圖／記者呂佳賢攝）
原PO心疼地說，除了要在前線拚命與病毒搏鬥外，學姊也很擔心孩子的學業狀況，卻因為身在醫院而無法參與孩子的線上課程，「我只能在對面的電話裡陪你哭，給你安慰，給彼此加油。」他更溫情喊話，「唯有的方法只能勇敢面對，雙北戰場還在奮鬥的戰士們，你們都是英雄 你們都讓我好尊敬及佩服，我們一起加油！學姊，我們一定可以的！」

網友看了紛紛留言加油，「這世界需要多一點對別人的同理心，保持一點善良！學姐辛苦了！加油！保衛家園不是你們的責任，每一個人都要付出才是最重要的！」、「辛苦了 ，你們都是真英雄」、「感謝所有辛苦的防疫人員， 我們無法提供什麼實質的幫助， 但我們會乖乖待在家裡降低生病的機率讓各位少一點負擔」、「你們辛苦了，大家團結一起消滅病毒傳染鏈」、「感恩所有防疫的每個單位的英雄與天使們」。

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