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鴻海內鬼廖萬城肖貪1.6億遭訴　法院認貪316萬輕判2年定讞

▲▼土城鴻海總部空拍。（圖／記者林振民攝）

▲鴻海前副總廖萬城，遭判刑定讞。（圖／記者林振民攝）

記者吳銘峯／台北報導

鴻海集團老臣、SMT技術委員會前副主委廖萬城，2014年間爆發集體索取回扣案件。公司發現他利用掌握每年500億元採購案的機會，多年來向廠商收取回扣達1.6億元。一審將他重判10年半，但二審卻輕判1年4月，更一審也改認定他涉貪316萬餘元，輕判2年。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

曾為鴻海集團前總裁郭台銘左右手的廖萬城，因擔任鴻海集團SMT（表面組裝技術）技術委員會副主委，握有採購鴻海集團所屬事業體每年500億元採購案的生殺大權，因此台商郝緒光等人刻意拉攏廖萬城等人。郝男發現廖萬城性好漁色，甚至在鴻海公司內網中被屬下們暗中稱為「色狼」，花錢包養小三、小四，還買豪宅，花費極大。

郝男自2010年向鴻海10家供應商遊說，以廖萬城掌握採購之權為由，向廠商索取回扣；自己則擔任白手套，在廠商交付回扣後，郝男再轉匯到廖萬城指定帳戶，廖男再分給鴻海集團經理鄧志賢等人。全案於2014年爆發，檢調單位大舉搜索鴻海集團，並逮捕廖萬城等人，最後認定廖萬城等人索取回扣1億6千餘萬元，因此依違反《證券交易法》「特別背信罪」，提起公訴。

一審法院認定廖萬城犯下4個刑法的「普通背信罪」，重判10年6月，另外犯罪所得1億6千餘萬元追繳沒收抵償；同案被告鄧志賢也判刑3年，郝緒光判刑6月，另外2被告也遭判刑。案經上訴，高院二審改認定廖萬城僅索取1次回扣，金額239萬餘元，僅成立1個刑法「共同背信罪」，二審輕判廖萬城有期徒刑1年4月。另外同案被告鄧志賢也僅成立1個背信罪，輕判8月；其餘一審有罪的3名被告，二審均改判無罪。案經最高法院撤銷發回。

而高院更一審僅認定廖男收受回扣316萬6934元，還是依照1個刑法「共同背信罪」判刑2年，犯罪所得沒收。另外鄧志賢也判刑1年，郝緒光判刑6月、得易科罰金。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。至於民事賠償部分，鴻海起訴求償多年來付出的佣金77萬餘美金，高院二審判廖男全額賠償，約新台幣2100萬餘元，目前上訴最高法院審理中。

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