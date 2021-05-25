　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

屈臣氏總公司1員工快篩陽性！公司聲明：已整棟大樓消毒、居家辦公

▲▼屈臣氏總公司員工快篩陽性 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏提升門市人員防疫配備，提供消費者安心購物環境。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

雙北疫情延燒，台灣屈臣氏今（5/25）被爆出有八德路四段總公司員工快篩呈陽性反應，導致同棟辦公大樓人心惶惶，針對此事件，屈臣氏公關表示該員工目前已進行隔離檢疫，並進一步進行 PCR 核酸檢測，並立即通報總公司所屬大樓安排全棟消毒。公關說明該員工尚未列入確診個案，個案資訊依指揮中心公告為主。

台灣屈臣氏於5/22獲悉總公司一名員工快篩結果為陽性，公關表示，公司會持續關切並給予協助，同時立即通報總公司大樓安排全棟消毒。同時自5/24起，啟動總公司全員居家辦公，也立即通知近期密切接觸之同仁，採取必要的居家健康管理，如有症狀須盡速就醫。

公關補充說明，屈臣氏總公司自5/17已啟動總公司分流上班，全體員工自我健康管理，所有員工必須佩戴口罩， 每日上班前量測體溫並記錄，發燒者禁止進入辦公室，請其立即返家自行就醫隔離， 並通報相關主管，

▲▼屈臣氏總公司員工快篩陽性 。（圖／品牌提供）

屈臣氏聲明強調，品牌重視員工健康與消費者購物安全，今後會繼續保持高度警惕及密切留意中央流行疫情指揮中心所發出的相關防疫措施，持續與中央疫情指揮中心保持聯繫，以保障所有員工及消費 者於防疫期間的購物安全。

ET快訊
2萬電費變1200！　家事達人公開「省電5撇步」
快訊／全國停課擬延長至6／11　各縣市下午同步宣布
防端午群聚「停課到6月中」？　北市教育局：下午中央將宣布
陸稱「願派專家來台協助」...李秉穎一句話霸氣回應！網讚：撿
380桌婚宴延2次！　發2600張喜帖「已撒20萬」
快訊／傳繼續停課到「6月中」！　北市教育局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

各大電商宅配調整懶人包　萬華全區、板橋、中和停送大家電

屈臣氏總公司1員工快篩陽性！公司聲明：已整棟大樓消毒、居家辦公

百貨首例！Global Mall全面「停業零售區」　僅提供民生必需品

聚餐可以少、享受不能少　開箱網友熱評台酒泡麵　「花雕雞、花雕酸菜、麻油雞」台味最對胃

4大超商最新「暫停營業門市」一次看　近200間休店、最晚9月恢復

5地區網購族注意　momo、PChome暫停大家電配送到府安裝

兩塊巨大的樓板疊出三層樓！崎陡峭山丘用簡單的樂高式設計克服

咬下是鮮甜海味！超商開賣超邪惡蒲燒鰻魚粽　還有紫米粽狂爆芋泥

墨西哥家具師16件作品　讓傳統藤製工藝與時尚優雅相遇

在家買菜！疫情讓生鮮蔬果爆單6倍　網購速推宅安心鮮食箱

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

各大電商宅配調整懶人包　萬華全區、板橋、中和停送大家電

屈臣氏總公司1員工快篩陽性！公司聲明：已整棟大樓消毒、居家辦公

百貨首例！Global Mall全面「停業零售區」　僅提供民生必需品

聚餐可以少、享受不能少　開箱網友熱評台酒泡麵　「花雕雞、花雕酸菜、麻油雞」台味最對胃

4大超商最新「暫停營業門市」一次看　近200間休店、最晚9月恢復

5地區網購族注意　momo、PChome暫停大家電配送到府安裝

兩塊巨大的樓板疊出三層樓！崎陡峭山丘用簡單的樂高式設計克服

咬下是鮮甜海味！超商開賣超邪惡蒲燒鰻魚粽　還有紫米粽狂爆芋泥

墨西哥家具師16件作品　讓傳統藤製工藝與時尚優雅相遇

在家買菜！疫情讓生鮮蔬果爆單6倍　網購速推宅安心鮮食箱

揭PTT反串文化！16年鄉民曝「業配金額7位數」：有人喊10萬買帳號

高中同窗王炳忠遭控「吸收林瑋豐當下線」　他急撇：要死了！

防疫保單夯！12.6%國人都買單　消基會提隱憂：未必會理賠

Honda HR-V首月訂單近3萬張！有6成都是「舊」車主貢獻的

石門水庫蓄水量回到10趴　水情仍吃緊！網：大雨一直下不要停

「戀情遭反對」亡命鴛鴦服毒殉情！男友身亡　她醒後秒嫁他人

菊池雄星率水手中止6連敗　連5場優質先發

劉伊心「三級疫情警戒」迎二胎　老公獲最美生日禮泛淚

訂單塞爆！momo送貨調整「醫院無配送」移除了　最新7公告曝光

南韓外長：維護台海和平重要性「是客觀事實」　盼中國理解

消費熱門新聞

5地區網購族注意　momo、PChome暫停配送大家電

4大超商最新暫停營業門市一次看

Global Mall全面「停業零售區」

屈臣氏總公司1員工快篩陽性　公司回應了

下單7天等不到貨　PChome遭諷出不了貨

超商獨家3款手搖飲冰品！

開箱網友熱評台酒泡麵最對「胃」

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

在家買菜　網購速推宅安心鮮食箱

防疫神器鎖鮮袋　蔬果久放不怕爛

超商哈根達斯雪糕買2送2剩今天！

咬下是鮮甜海味！超商超邪惡鰻魚粽

麥當勞歡樂送5／28前「暫停付現」

宅在家看書　多家出版社推全書系防疫書展

更多熱門

相關新聞

緝毒犬帶頭耍廢睡到「流出床外」

緝毒犬帶頭耍廢睡到「流出床外」

防疫期間，就是要盡情耍廢救台灣啊！飼主蕭蕭容本身是一名警察，而家中的傑克羅素㹴「JJ」也在台中市政府警察局擔任緝毒犬的角色，平時工作認真的牠，沒想到這天一下了班竟在家廢到極致，一度睡到半隻狗流出床外，頭已經掉到地板上卻還渾然不知，公然帶頭耍廢防疫，讓網友看了全笑翻。

全國145學生確診！單日大增27人染疫

全國145學生確診！單日大增27人染疫

486拒借300萬挨批冷血！怒飆髒話斷交朋友

486拒借300萬挨批冷血！怒飆髒話斷交朋友

黃偉哲：台南做好3級防疫警戒延期準備

黃偉哲：台南做好3級防疫警戒延期準備

關鍵字：

屈臣氏快篩陽性居家辦公消毒防疫疫情

讀者迴響

熱門新聞

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面