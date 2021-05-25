屈臣氏總公司1員工快篩陽性！公司聲明：已整棟大樓消毒、居家辦公

▲屈臣氏提升門市人員防疫配備，提供消費者安心購物環境。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

雙北疫情延燒，台灣屈臣氏今（5/25）被爆出有八德路四段總公司員工快篩呈陽性反應，導致同棟辦公大樓人心惶惶，針對此事件，屈臣氏公關表示該員工目前已進行隔離檢疫，並進一步進行 PCR 核酸檢測，並立即通報總公司所屬大樓安排全棟消毒。公關說明該員工尚未列入確診個案，個案資訊依指揮中心公告為主。

台灣屈臣氏於5/22獲悉總公司一名員工快篩結果為陽性，公關表示，公司會持續關切並給予協助，同時立即通報總公司大樓安排全棟消毒。同時自5/24起，啟動總公司全員居家辦公，也立即通知近期密切接觸之同仁，採取必要的居家健康管理，如有症狀須盡速就醫。

公關補充說明，屈臣氏總公司自5/17已啟動總公司分流上班，全體員工自我健康管理，所有員工必須佩戴口罩， 每日上班前量測體溫並記錄，發燒者禁止進入辦公室，請其立即返家自行就醫隔離， 並通報相關主管，

屈臣氏聲明強調，品牌重視員工健康與消費者購物安全，今後會繼續保持高度警惕及密切留意中央流行疫情指揮中心所發出的相關防疫措施，持續與中央疫情指揮中心保持聯繫，以保障所有員工及消費 者於防疫期間的購物安全。