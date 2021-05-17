北部年輕人回中南部　醫：這下麻煩了！萬一感染病毒帶回老家

▲北市環保局與國軍33化學兵群，萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣疫情升溫，真正高峰可能尚未來到，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」發文提醒「希望還有一點用」，呼籲遠端工作者或停課者不要返鄉、跨縣市移動，否則徒增家鄉親偶風險，尤其家人共餐的風險最大。對此，網友們也各有意見，部分人挺停止跨縣移動，也有人說出學生難處。

「MedPartner 美的好朋友」16日晚間發文，表示看到當天新聞報導指出不少年輕人搭高鐵回高雄，或其他大眾運輸回中南部，「當下的感覺就是這下麻煩了」。粉專指出遠端工作和停班停課目的就是降低接觸風險，「不是要讓你放大假回老家休息的」，因此這段時間移動除了在大眾運輸染疫風險高之外，若本身已經感染，把病毒帶回去給家人的話就更麻煩，老人家若感染，重症和死亡率是比年輕人高出許多。

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「如果你有返鄉打算，請先打消這個念頭」，粉專繼續說道，若已回老家的人請先不要和家人共餐，因為這樣的風險最大，此外一切防範措施應該比照居家隔離的方式。

接著粉專表示不要怪罪已經移動的人，認為如今全台陷入疫情風暴「不要再分南北了」，況且有些學生、年輕人是在長輩要求下才回去，或是宿舍不給住了，不得已必須先回家，「無論是什麼原因，大家都要注意就是了，一起加油！」

網友紛紛回覆，「時期返鄉增加移動風險的人到底在想什麼」、「雙北已成災區，Stay Home，不要移動，才不會把中南部一起拖成災區，也避免雙北疫情愈加擴大」、「還有人在嚷嚷要封城，國外封城的經驗就是封城前人流外竄順便把病毒帶出去了。」

另也有人不完全同意粉專呼籲，「但是留在學校宿舍大型煉蠱也沒有比較好吧？我回家但我在房間居家隔離」、「但就我所知有不少學校是直接發信請學生回家，若是這樣顯然就是學校政策問題，然而文章的寫到最後才補上『請大家別怪罪』和『可能是宿舍沒辦法住了』，就像是先怪罪以後再說請大家不要罵他們，有點奇怪吧？」