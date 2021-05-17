　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北部年輕人回中南部　醫：這下麻煩了！萬一感染病毒帶回老家

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲北市環保局與國軍33化學兵群，萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣疫情升溫，真正高峰可能尚未來到，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」發文提醒「希望還有一點用」，呼籲遠端工作者或停課者不要返鄉、跨縣市移動，否則徒增家鄉親偶風險，尤其家人共餐的風險最大。對此，網友們也各有意見，部分人挺停止跨縣移動，也有人說出學生難處。

「MedPartner 美的好朋友」16日晚間發文，表示看到當天新聞報導指出不少年輕人搭高鐵回高雄，或其他大眾運輸回中南部，「當下的感覺就是這下麻煩了」。粉專指出遠端工作和停班停課目的就是降低接觸風險，「不是要讓你放大假回老家休息的」，因此這段時間移動除了在大眾運輸染疫風險高之外，若本身已經感染，把病毒帶回去給家人的話就更麻煩，老人家若感染，重症和死亡率是比年輕人高出許多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「如果你有返鄉打算，請先打消這個念頭」，粉專繼續說道，若已回老家的人請先不要和家人共餐，因為這樣的風險最大，此外一切防範措施應該比照居家隔離的方式。

接著粉專表示不要怪罪已經移動的人，認為如今全台陷入疫情風暴「不要再分南北了」，況且有些學生、年輕人是在長輩要求下才回去，或是宿舍不給住了，不得已必須先回家，「無論是什麼原因，大家都要注意就是了，一起加油！」

網友紛紛回覆，「時期返鄉增加移動風險的人到底在想什麼」、「雙北已成災區，Stay Home，不要移動，才不會把中南部一起拖成災區，也避免雙北疫情愈加擴大」、「還有人在嚷嚷要封城，國外封城的經驗就是封城前人流外竄順便把病毒帶出去了。」

另也有人不完全同意粉專呼籲，「但是留在學校宿舍大型煉蠱也沒有比較好吧？我回家但我在房間居家隔離」、「但就我所知有不少學校是直接發信請學生回家，若是這樣顯然就是學校政策問題，然而文章的寫到最後才補上『請大家別怪罪』和『可能是宿舍沒辦法住了』，就像是先怪罪以後再說請大家不要罵他們，有點奇怪吧？」

ET快訊
台中首間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診
本土累計451例　全台「停課懶人包」看這裡
紫衣女拒戴口罩！衝「超商櫃台內」狂嗆女店員　畫面讓網怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

和碩1員工傳「無症狀感染」！　公司緊急大消毒採分流上班

北一女傳「高三家長確診」　校長證實有症狀：在等快篩結果

不斷更新／連日破百確診！「全台停課」懶人包　台中首校停課

萬華光仁國小「幼兒園美術老師確診」　深夜急宣布：今起停課兩周

北部年輕人回中南部　醫：這下麻煩了！萬一感染病毒帶回老家

台藝大1學生確診！全校師生自主監測　校長836字公開信曝超前部署

耕莘專校學生篩檢陽性！　100名師生自主健康管理2週

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商感嘆：台灣真值得驕傲嗎？

客人提「公主要求」！店家曝訂單拒接　網一看歪樓狂笑：拜託不要疊字

防疫模範生！社區阿姨「遠距聊天」　網笑歪：照片有聲音

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

前車安全帽上驚見巨大蟑螂亂竄 騎士陷苦惱：不知道好像比較好

和碩1員工傳「無症狀感染」！　公司緊急大消毒採分流上班

北一女傳「高三家長確診」　校長證實有症狀：在等快篩結果

不斷更新／連日破百確診！「全台停課」懶人包　台中首校停課

萬華光仁國小「幼兒園美術老師確診」　深夜急宣布：今起停課兩周

北部年輕人回中南部　醫：這下麻煩了！萬一感染病毒帶回老家

台藝大1學生確診！全校師生自主監測　校長836字公開信曝超前部署

耕莘專校學生篩檢陽性！　100名師生自主健康管理2週

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商感嘆：台灣真值得驕傲嗎？

客人提「公主要求」！店家曝訂單拒接　網一看歪樓狂笑：拜託不要疊字

防疫模範生！社區阿姨「遠距聊天」　網笑歪：照片有聲音

和碩1員工傳「無症狀感染」！　公司緊急大消毒採分流上班

北一女傳「高三家長確診」　校長證實有症狀：在等快篩結果

從漁夫帽裡抽出衛生紙！新奇又實用設計　網笑噴「隨走隨抽太方便」

不斷更新／連日破百確診！「全台停課」懶人包　台中首校停課

萬華光仁國小「幼兒園美術老師確診」　深夜急宣布：今起停課兩周

北部年輕人回中南部　醫：這下麻煩了！萬一感染病毒帶回老家

台藝大1學生確診！全校師生自主監測　校長836字公開信曝超前部署

和平醫院對面餐廳「黑煙冒出」　店家：疫情停業又遇火警賠超慘

耕莘專校學生篩檢陽性！　100名師生自主健康管理2週

納達爾拍落「世界第一」喬科維奇！　奪生涯第10座義大利網賽冠軍

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

本土疫情升溫！全台停課懶人包看這裡

首間百貨5／17起「停業5天」

快訊／輔大進修部學生「確診」　校方回應了

快訊／彰化衛生局發布「緊急動員令」！火速匡列1300人

苗栗大倫國中2班停課！籃球隊員居家隔離

竹縣3例疫調罵翻　網tag盧秀燕：教一下好嗎

彰化衛生局曝　3確診家族活動史

上班族出籠變「病毒大染缸」？網轟三級警戒：笑死

她拒戴口罩嗆超商女店員　84秒畫面讓網怒了

新竹增3確診疫調曝！6歲男童「曾到高雄、台南旅遊」

更／全台停課懶人包　台中首校停課

快訊／彰化彰泰國中2學生確診！校方宣布停課

更多熱門

相關新聞

竹縣公布3確診疫調　皆未涉公共場所

竹縣公布3確診疫調　皆未涉公共場所

中央流行疫情指揮中心16日公布全國206例本土確診案例，其中3例為新竹縣，共匡列245人採檢及居家隔離，繼縣府15日下午2點半的說明後，於16日凌晨0時左右，縣長楊文科終於在臉書公布完整疫調。

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

健身房關了還是要動！肌肉男門外倒吊

健身房關了還是要動！肌肉男門外倒吊

柯文哲深夜曝真心話：疫情高峰還沒到

柯文哲深夜曝真心話：疫情高峰還沒到

板橋湳雅夜市休市！緊急通告曝光

板橋湳雅夜市休市！緊急通告曝光

關鍵字：

美的好朋友防疫疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

本土疫情升溫！全台停課懶人包看這裡

他曝「與萬例的距離」恐逆轉：兩週內升到第四級

首間百貨5／17起「停業5天」

「等劉詩詩離婚打卡」撐3年宣布停更

當沖操作長榮！男大生「慘輸65萬」崩潰：睡公園

快訊／輔大進修部學生「確診」　校方回應了

快訊／彰化衛生局發布「緊急動員令」！火速匡列1300人

等不到病房！確診者在家已「吐血絲」

柯文哲深夜曝真心話：疫情高峰還沒到

工作大移動！22縣市發上班新政策

蔡阿嘎籲別搶購　結果購物車塞滿

歐陽娜娜背心胸前挖洞！辣照被抓包沒穿內衣

苗栗大倫國中2班停課！籃球隊員居家隔離

店員心聲「請關掉Face ID解鎖」！1動作增加染疫風險

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面