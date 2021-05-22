《沃草》控盜公款2千萬　林祖儀發聲明：很抱歉我做錯了

▲沃草前執行長林祖儀遭控盜用公款。（圖／翻攝林祖儀臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

網路媒體「沃草」日前於臉書發聲明，指控時任執行長林祖儀盜用公款2千萬，因此解除其職務，並正式向台北地檢署對林祖儀提出刑事告訴。對此，林祖儀21日晚間透過臉書聲明致歉。

林祖儀表示，「很抱歉我做錯了，讓大家失望了」，在沃草任職期間，由於自己在公司治理知識和經驗不足夠，以致做出不適當的資金調度等行為，深感抱歉。涉及之爭議，在此向沃草股東、同仁、相關人與社會大眾萬分致歉。

林祖儀公開信全文：

給社會大眾及關心我的朋友一封信

很抱歉我做錯了，讓大家失望了。

我在沃草任職期間，由於自己在公司治理知識和經驗不足夠，以致做出不適當的資金調度等行為，深感抱歉。涉及之爭議，在此向沃草股東、同仁、相關人與社會大眾萬分致歉。

我在去年年底已當面向股東與團隊內部致歉、支付沃草應有的款項與補償（包含利息）。而後續面對司法可能的挑戰，對我來說，是面對犯錯之處的最好處理方法，並深刻得到教訓，警惕自己未來不會再犯。

我絕對沒有侵佔公司資金的意圖，沃草聲明之原文「各種犯行牽涉金額，累計超過兩千萬元。」應是指我擔任負責人這五年多來經手之金流或資源有疑慮的總額。一切內容應靜待司法單位判決為準，但外界似乎誤解我侵占了兩千萬、手握兩千萬，在此特別澄清並非如此。

擔任負責人的這五年多來，團隊與我致力於降低公民參與政治的門檻，基於媒體編業分離原則，我雖無直接參與內容產製，但仍在對外溝通、合作洽談、接案合作、專案執行等面向，爭取沃草永續經營，藉由跨組織合作擴大影響力，是我想帶來的貢獻。

離開自己參與創立的團隊讓我極難接受，但我尊重沃草股東的決定，誠摯的感謝沃草團隊與股東，也請大家繼續支持沃草，支持公民監督的力量。未來我將持續面對錯誤，進行彌補，並且更積極的將公司治理的規範牢記在心。