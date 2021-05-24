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社會 社會焦點 保障人權

大陸網軍成立台灣教育部假網站　PO「居家學習到6月18日」

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊24日接獲通報，有不明人士架設偽冒台灣教育部網站張貼「全國各級學校因應疫情停課居家線上學習至6月18日(五)止」之不實訊息，刑事局立即成立專案小組深入偵辦。

▲圖為疑似大陸網軍架設仿冒台灣教育部網站並刊登延長線上教學的假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲圖為疑似大陸網軍架設仿冒台灣教育部網站並刊登延長線上教學的假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方向中央流行疫情指揮中心函查，目前因應台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情，各級學校停課至5月28日止，有關教育時程停課通知，應以教育部正式公告為主，警方呼籲民眾勿聽信來路不明之境外網站之錯誤訊息，點選相關連結時，亦請特別留意網址是否錯誤甚至含有惡意程式，以免受騙上當；教育部官方網址為：https://www.edu.tw/ ，而非疑似對岸網軍成立註冊的（edu-tw），請民眾注意辨別。

刑事局也呼籲，民眾針對來源不明訊息應遵循「迅速查證、不要傳播、獲正確資訊後幫助澄清」之原則處理，並提醒製造、散布不實消息，可能觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例第14條，或社會秩序維護法第63條第5款規定，依法最高可罰新臺幣300萬元罰金或3年以下有期徒刑、拘役，請民眾勿再轉傳與散布不實訊息，以免觸法遭罰。

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