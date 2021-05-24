配合交通部防疫措施　台東富岡漁港全面消毒

▲台東縣政府配合交通部防疫清消措施，前往富岡漁港全面消毒。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

國內新冠肺炎疫情不斷擴大，疫情不斷升溫，台東縣府今(24)日配合交通部防疫清消措施，集合台東縣環保局等單位人員，於富岡漁港進行全面消毒，並針對旅客可能接觸之位置及相關公共區域細節，特別加強清消，確保往來搭船及前來富岡漁港民眾健康與安全。

交觀處表示，中央疫情指揮中心日前宣布全國疫情警戒升至第三級，並持續至5月28日，此外，交通部長王國材在昨日視察松山機場與桃園機場清消作業情形，並表示，針對旅客有可能接觸的所有細節要特別加強清消作業，並對於旅客所經動線、旅客可能接觸的廁所、扶手至ATM的按鍵等都要徹底消毒，才能提升公共衛生及安全。王部長另指示，國內所有港埠自今(24)日開始全面進行清消作業，並於未來持續貫徹、落實，以降低於公共空間疫情傳播的機會。

交觀處長余明勳表示，台東縣往返綠島、蘭嶼之離島航線，目前由業者實施自發性防疫措施，皆已停駛至5月28日，另交觀處於23日接獲交通部指示需於今日進行港埠清消作業後，立即連繫協請環保局派遣相關人員進行清消作業。今日清消作業先進行港埠周邊公共區域全面大規模消毒，並於大規模消毒後，再派遣人員針對旅客有可能接觸的所有細節特別加強擦拭消毒，清消作業方式完全配合交通部指示方式辦理。

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