朝陽夜唱傳播鏈14確診「波及第三校」！　中山醫學生採檢結果出爐

▲朝陽科大夜唱團波及第三校。（圖／市府提供）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中朝陽科大夜唱團傳播鏈持續擴大，不僅中國醫大2名學生確診，現在還有4名中國醫學生仍在等待「宣判」篩檢結果；此外，還傳出當晚還有一名中山醫大學生也在場，校方知道後相當緊張，初步表示該生目前為止沒有出現任何症狀，但已經在中市衛生局安排下進行採檢，結果為陰性。

朝陽科大夜唱團染疫事件起因為一名19歲的朝陽女大生確診，但13日晚間卻在不知情的情況下與同校不同系的20名好友前往美樂地KTV「無罩飆歌」8小時，導致該包廂內共有8人確診，其中一人還傳染給同校的室友；而當天中國醫大學生就在隔壁包廂夜唱，也傳出有2人確診染疫，還傳染給4名親人、室友。目前台中共30例本土病例，夜唱傳播鏈14人就佔了將近一半。

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據了解，當天隔壁包廂的中國醫大學生除了2名確診外，還有4名學生在等待採檢結果「宣判」，2團夜唱匡列人數多達353人；除此之外，今還傳出夜唱傳播鏈波及第三校，當天有一名中山醫大學生與中國醫學生一起夜唱，可能因此遭到感染。中山醫大校方在得知消息後相當緊張，初步了解後回應，該生目前沒有出現任何症狀，經衛生局安排進行採檢後，結果為陰性。

台中市府也表示，中國醫學生夜唱包廂就在朝陽科大團隔壁，當天裡面有11人是中國醫大學生、1人是中山醫大學生，一共12人，目前除2名中國醫學生已於日前確診送醫治療外，其餘10名學生均為陰性，但保險起見目前仍繼續實施居家隔離中。

▼美麗地KTV夜唱群聚關係圖。（圖／台中市政府提供）