天涯M封測開跑　門派代言人現身見端火鍋幫主⋯本尊回：我伙食好

▲《天涯明月刀M》砸重本，邀請實況圈超大咖扮演各門派吸引玩家。（圖／Garena授權提供，下皆同）



記者蘇晟彥／綜合報導

武俠小說家古龍晚年作品《天涯·明月·刀》於2016年改編成MMOPRG後受到玩家熱烈喜愛，Garena則於近日宣布將推出手遊版《天涯明月刀M》，事前預約開啟一周內便突破35萬人，同時遊戲限量封測也即將開啟，凡是有參加事前預約的玩家都有機會抽中封測資格。此外，近期MMOPRG遊戲大爆發，包含已經上市的天堂2M及預訂推出的《二之國：交錯世界》，讓不少喜歡MMOPRG的玩家都開始頭痛，不知道要投入哪個遊戲的懷抱。

《天涯明月刀 M》的世界相當遼闊，每一個角落都擁有各自的風景特色，包含東越的海上明月、江南的雄偉大佛以及巴蜀的崇山峻嶺等風景名勝，整個廣大世界都等待玩家來探索。此外，遊戲中的天氣系統也將帶給玩家最高品質的精緻畫面，從時間晝夜自然流逝、即時光照變化、到陰晴雨雪，到彩虹、沙塵暴、極光、月食、流星雨等多種不同的隨機天氣變化，都將一一在《天涯明月刀 M》中呈現，玩家能夠登上東越，眺望一輪明月上升，任月光在臉龐上流轉；也可以在豔陽之下穿梭在荊湖的竹林當中，享受溫暖陽光的同時、仍能感受一抹清涼。



此外，各種精緻與沉浸感十足的場景背後，蘊含著極為龐大的製作工程。首先由劇情和地理架構團隊依據創意基礎、地理設定，以及劇情需要規劃出基本架構，接著美術團隊再參考文學基礎與現實環境，產出大量的場景概念原畫。最後，再根據玩家的體驗，不斷的改良場景的美感與表現，生成一幕幕具備細緻度與氛圍感的景色。





這次Garena更砸下重本，邀請到丁特、Toyz、蝴蝶兒、統神、小熊及依婷擔任八荒各派代言人，陣容之豪華讓粉絲都十分驚豔，更有人開玩笑表示，「丐幫吃這麼好？」、「丐幫平常都可悲到端火鍋、實至名歸」、「移花也太美！」