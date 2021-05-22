宅在家　業者串連推出居家訓練套餐

▲Uniigym互動體感健身課程（圖／業者Uniigym提供）

記者潘姿吟／綜合報導

疫情持續升溫，宅在家防疫的民眾還是需要動一動提高免疫力，但疫情關在家怎麼動？業者虹映科技「JoiiSports」與優力勁聯「Uniigym」攜手提供防疫運動新對策，只要下載JoiiSports app，搭配凱擘大寬頻A1 BOX Uniigym互動體感健身，打開電視機就可以在家跟著教練健身，不受時間、地點限制，也沒有群聚風險。

受到疫情影響，民眾的生活方式驟變，待在家裡的時間延長，全民攜手防疫的同時，更要積極讓自己的免疫力守護升級，而規律運動，更是眾所皆知可保持身心健康的必要方法之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

虹映科技創辦人暨董事長陳風河博士表示，JoiiSports可完整記錄個人運動鍛鍊數據，結合雲端運算、穿戴式裝置與生理檢測設備，讓使用者容易掌握與管理自己的身心健康狀態。

Uniigym執行長林煜傑則提到，不同於電玩遊戲需要購買主機、配件或遊戲軟體，月費模式的Uniigym提供全家吃到飽的豪華健身套餐，只要搭配家中數位機上盒及視訊鏡頭，就可以把客廳升級健身房。

▲JoiiSports Premium Service讓用戶更容易隨時掌握管理自己的身心健康狀態。（圖／業者虹映科技提供）