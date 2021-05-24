還在用手吃？洋芋片吃法曝年齡　日節目調查：年輕人都用筷子夾

▲根據日本節目調查，越年輕的人越喜歡用筷子吃洋芋片。（圖／取自Pixabay）



記者王佩翊／編譯

許多人吃洋芋片時，總是會嫌弄髒手指很麻煩，如今又因疫情讓大家更注重個人衛生，生怕將細菌直接吃下肚，因此有些人會選擇使用筷子來吃洋芋片。根據日本節目的問卷調查，有近2成的民眾會用筷子吃洋芋片，其中年輕人佔的比例最多。

知名主持人羽鳥慎一主持的朝日電視台節目《モーニングショー》21日討論的「洋芋片話題」引發網路熱議。該節目向1537人進行了問卷調查，探討究竟是用筷子吃洋芋片的人多，還是直接用手吃的人更多。結果顯示，有近2成的人會用筷子吃洋芋片，而直接用手吃的比例則是占8成多，獲得壓倒性的勝利。

從年齡分布來看，21歲以上、30歲以下的受訪者中，有近3成的民眾會使用筷子吃洋芋片，隨著年齡增長，使用筷子的比例則越來越多。

根據節目的街訪結果，20歲的年輕人大多都是「筷子派」，原因則是千奇百怪，包含「聽說手機比馬桶還髒，所以盡量都會用筷子吃」、「因為想要一邊做別的事一邊吃洋芋片。如果正在看漫畫，（用手吃）會弄髒漫畫」、「讀書的時候會把手弄髒，所以才用筷子」。其中也有人提到，最近疫情當道，為了衛生，因此才會盡量避免直接用手吃。

另一方面，「手指派」的民眾則認為，「如果用筷子吃，比起零食更像是在吃飯」、「很麻煩，直接用手吃比較順手」、「我會舔手指。吃完洋芋片後的手指是世界最好吃的手指」等。

▼在1537人中，有近2成的人會使用筷子吃洋芋片。（圖／取自推特羽鳥慎一モーニングショー）



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