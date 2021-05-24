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售價9千不到的紅米Note 10 Pro 開箱實測：優缺點一次告訴你

▲紅米Note 10 Pro 漸層銅開箱。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

小米稍早宣布在台引進旗下紅米系列新機-紅米Note 10 Pro，搭載高通S732G 行動平台，不支援 5G，用上 1.08 億畫素主鏡頭，多了微距鏡頭，共有冰川藍、漸層銅、瑪瑙灰三種顏色，6GB+128GB 售價為新台幣 8,499 元，記者搶先取得上市版盒裝，快速進行開箱實測提供給大家參考。

＊開箱：

紅米Note 10 Pro 原廠盒裝除了手機之外，提供原廠保護膠殼、數據線跟 33W 充電插頭，盒裝外觀可以看到自己選擇的產品顏色概略樣式。

▲原廠盒裝提供手機、充電組、原廠保護殼。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：

紅米Note 10 Pro 大小 164 x 76.5 x 8.1 mm，重 193 克，比小米11 Lite 5G 還要重一些、厚一些，外觀設計上使用 3D 曲面背蓋，四鏡頭的排列配置為 1+2+1 的設計，由於主鏡頭用上 1/1.52 吋感光元件，因此整體鏡頭厚度較高，建議使用上需要保護殼。

外觀設計上看起來並不醜，反而有旗艦機的即視感，記者取得的漸層銅為例，在各種不同光源底下，可以看到白銅色、黃銅色、橘色、紅銅色之間的漸層變化。

▲採用 3D 曲面機身、漸層色。（圖／記者洪聖壹攝）

▲相機厚度相當厚，側邊電源鍵提供指紋辨識功能。（圖／記者洪聖壹攝）

手機正面用上的是一片 6.77 吋 1080P 的 AMOLED 挖孔面板，打孔的位置在螢幕中間正上方，整塊螢幕是全平面設計，螢幕更新速度為每秒 120 次，上面覆蓋一面大猩猩第五代康寧玻璃，螢幕亮度 1200 尼特，整體螢幕顯示效果一般，用來瀏覽網頁、查看拍攝的照片都還可以，但是看影片的效果可能略遜於 SONY Xperia 10 III 或者三星 Galaxy A52 等其他品牌的中階機種。

▲配備 6.77 吋 1080P 的 AMOLED 挖孔螢幕，更新率 120 Hz。（圖／記者洪聖壹攝）

手機上下兩端的銅色感覺像是刀削的一樣，帶有一點橢圓的感覺，兩端各自附帶有揚聲器，底部中央有 USB-C 傳輸孔，不過可喜可賀的是這支手機在上方不僅提供 3.5 mm 耳機孔，還有提供紅外線發送器，以便透過紅外線遙控的方式，控制家中的家電產品，這在目前的手機當中相當少見。

▲不僅提供 3.5mm 耳機孔，還附帶紅外線功能。（圖／記者洪聖壹攝）

▲上下兩端配置揚聲器，底部為 USB-C 傳輸孔。（圖／記者洪聖壹攝）

＊拍攝：

紅米Note 10 Pro 在拍攝能力方面，配備光圈相對小的（光圈F1.9）1.08 億畫素主鏡頭（感光元件 1/1.52 吋）、800 萬畫素（光圈F2.2）的超廣角鏡頭、500 萬畫素的長焦微距鏡頭（光圈F2.4）、200 萬畫素（光圈F2.4）景深鏡頭，用上一顆1600 萬畫素（光圈 F2.5）、感光元件尺寸 1/3.06 吋的自拍鏡頭，雖然整體規格比兩年前的小米Note 10 來說差上了一截，但是做為萬元以下手機來說，卻是相對有競爭力一些。

▲配備 1.08 億畫素廣角鏡頭、500 萬畫素長焦微距鏡頭、200 萬畫素景深鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

記者實測，由於使用新型的行動處理器帶來的 AI 演算法優化，整體拍攝效果尤其在風景的表現、逆光HDR處理上都有不俗的表現，下方提供一些拍攝樣張提供給大家參考：（圖／記者洪聖壹攝）

▲主鏡頭正常日光拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲主鏡頭逆光拍攝建築物。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲2 倍變焦逆光拍攝建築物。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲2 倍變焦拍攝花卉。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲微距拍攝花卉。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲室內自拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲提供自動寵物模式拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲室內拍攝容易晃動，拍攝前需要抓緊鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

＊規格：

紅米Note 10 Pro 的硬體規格一般，它用上的是高通 S732G 八核心處理器，台灣引進的是 6GB RAM、128GB ROM 版本，使用安兔兔跑分約 319,397 分，使用 Geekbench 5 跑分，CPU 單核 547 分、多核 1713 分，GPU 整體分數勉強破千，為 1263 分。

▲安兔兔、Geekbenck 5 跑分結果屬於中低階水準。（圖／記者洪聖壹攝）

＊續航力與其他：

紅米Note 10 Pro 只有 4G 雙卡雙待，並且支援藍牙 5.1、配備了 5020 mAh 電池，原廠隨附的 33W 快充、支援高通QC 3.0，實測充電 20 多分鐘進行快充，約可充滿 50% 電力。

▲電池容量高達 5020 mAh，支援 33W 快充。（圖／記者洪聖壹攝）

＊小結：

缺點方面，記者認為 Redmi Note 10 Pro 的缺點就是效能，而且不支援 5G，就執行遊戲來說，流暢感總是跟不上 120Hz 螢幕更新率帶來的效率感，就拍攝處理能力方面，在光源較弱的環境下，手機對焦拍攝能力相對弱上許多，想要居家拍攝毛小孩，或者兒童成長過程的用戶會建議開 4K 錄影截圖。另外，在拍攝功能提供前後鏡頭同時啟動錄影功能，但是即時處理時碰到逆光還是不行，外放音效的音訊處理上也破壞了整體視覺觀感。

優點方面，Redmi Note 10 Pro 台灣引進 6GB+128GB 機種，售價為新台幣 8,499 元，5 月 25 日開賣，做為萬元以下機種，該款手機在拍攝、螢幕顯示都用上相對高規格的表現，作為比較可以參考Poco X3 Pro、OPPO A74 5G、realme 7 5G、Sony Xperia 10 III，然而紅米 Note 10 Pro 用上了一顆 1.08 億畫素主鏡頭，加上 6.77 吋AMOLED螢幕、5020 mAh 電池，整體 CP 值來說比較好一些。

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