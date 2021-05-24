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參與邊境戰爭被俘！中國士兵遭越南2女兵「強擄上山13年」

▲黃乾宗遭到越南女兵擄走了13年。（圖／翻攝自網易新聞）

▲黃乾宗遭到越南女兵擄走了13年。（圖／翻攝自網易新聞）

記者閔文昱／綜合報導

中越邊境在1979年時，爆發中越戰爭，當時中共解放軍在江西雲南等地徵召了不少當地的青壯年作為部隊的後勤部隊，然而在戰爭開打時，這些沒有任何軍事經驗的青年很容易就戰死沙場或是被俘，其中，就有一名男姓士兵被越南女兵劫走了13年之久。

根據大陸《網易新聞》報導，一名叫黃乾宗的雲南士兵參與了1979年的中越邊境戰爭，然而他在一次運送糧食的行動中，不幸遭到越軍攻擊，最後在一處樹林中昏倒，等到他再度醒來時，人已身在越軍的營地當中。

▲▼叢林示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃乾宗在森林中過著原始生活。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

報導指出，擄走黃乾宗的是越軍的2名女士兵，她們因擔心將人質交出後，人質會被處以極刑，於是就帶著他前往到一處原始森林當中。期間，黃乾宗多次嘗試逃跑，但都已失敗告終，最後，3人來到了森林深處，並搭建了簡單的茅草屋，就這樣一起過著原始的生活。

直到某一天，黃乾宗帶著一把弓外出打獵時，碰巧遇到了一名中國人，並從他的口中得知，戰爭早已過去了13年之久。於是在經過幾番掙扎後，黃乾宗決定偷偷離開，回到自己的家鄉，最後真的在這名中國人的幫助下，他離開居住了13年的叢林，重返人間，甚至還找到了他的親人們，之後便在邊境開了一間小店，從此安穩的生活著。

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